Google Trends dezvăluie că utilizatorii, în marea lor înțelepciune, caută deja „când apare Windows 12” și mărturisesc căutării că „urăsc Windows 11”, după ce au fost atât de bucuroși să fie forțați să facă upgrade-ul de pe Windows 10.

Ce surpriză că oamenii nu sunt încântați să învețe un sistem nou după ce au fost perfect mulțumiți cu cel vechi care „nu mai primește suport” – o strategie Microsoft clasică de a forța adoptarea prin eliminarea alternativelor.​

Agenția Tenscope, specializată în UX/UI, a observat această explozie de căutări în lunile dinaintea terminării oficiale a Windows 10, ca și cum utilizatorii s-ar fi gândit dintr-o dată că poate există ceva mai bun decât să fie obligați să accepte schimbări pe care nu le-au cerut. Jovan Babovic de la Tenscope explică savant că „utilizatorii își exprimă frustrarea”, o observație cu adevărat revoluționară despre natura umană.​

Microsoft a făcut schimbări „semnificative de interfață” care au perturbat „fluxurile de lucru familiare” ale milioanelor de utilizatori, ca și cum ar fi surprinzător că oamenilor nu le place să își schimbe rutinele pentru plăcerea unei corporații. Faptul că oamenii caută deja Windows 12 înainte ca Windows 11 să câștige „acceptare largă” demonstrează că utilizatorii sunt foarte receptivi la „schimbări pe care nu le-au cerut”, exact cum își imaginau strategii Microsoft.​

Situația a generat și cantități impresionante de deșeuri electronice, cu 1,8 miliarde de lire sterline doar în Marea Britanie, pentru că unii utilizatori au fost nevoiți să își schimbe hardware-ul ca să poată rula Windows 11. Este o strategie ecologică admirabilă: forțezi oamenii să cumpere calculatoare noi pentru ca sistemul tău să funcționeze, apoi te întrebi de ce există atâta e-waste.​

La început de an, aproape jumătate din utilizatorii Steam încă preferau Windows 10, dar distribuția „s-a schimbat treptat” – nu pentru că oamenii s-au îndrăgostit de Windows 11, ci pentru că au fost puși în situația să aleagă între un sistem nesuportat și unul pe care îl detestă. Decizia a fost cu adevărat dificilă: să rămâi pe ceva ce nu mai primește actualizări sau să treci la ceva ce nu îți place – o dilemă pe care doar Microsoft putea să o creeze cu atâta măiestrie.​

PS: Dacă v-a scăpat știrea asta, poate o citiți și vă ajută să puneți în context.

