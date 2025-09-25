Ce a mai lansat Xiaomi la Munchen

Pe lângă lansare seriei 15T de smartphone, despre care am scris aici, Xiaomi a lansat o serie de alte produse la evenimentul de la Munchen de azi.

Dar, înainte de toate, nu uitați că puteți citi despre Xiaomi 15T Pro aici, în review-ul nostru.

Xiaomi consolidează poziția de lider în ecosistemul de case inteligente prin lansarea globală a șapte produse noi care transformă modul în care oamenii interacționează cu tehnologia în viața quotidiană. Acestea includ dispozitive pentru monitorizarea sănătății, curățarea inteligentă, sunetul captivant și securitatea locuinței, toate fiind integrate într-o platformă unificată alimentată de inteligența artificială.

Compania chineză își întărește astfel prezența pe piața românească, unde se menține pe locul doi cu o cotă de piață de 19%, și continuă expansiunea ecosistemului AIoT care conectează deja peste 786 milioane de dispozitive inteligente la nivel global.

Xiaomi Watch S4 41mm

Noul ceas inteligent Xiaomi Watch S4 41mm reprezintă o îmbunătățire semnificativă în domeniul dispozitivelor portabile, combinând eleganța cu monitorizarea avansată a sănătății. Dispozitivul se remarcă prin ecranul AMOLED de 1,32 inci cu o luminozitate impresionantă de 1500 nits în modul High Brightness Mode și o rezoluție de 466 × 466 pixeli. Designul compact cu grosimea de doar 9,5 mm și greutatea de 32 g fără curea îl face ideal pentru purtarea zilnică.

Ceasul oferă monitorizare îmbunătățită a ritmului cardiac, analiza somnului pe 21 de zile și peste 150 de moduri sportive, inclusiv înot și schi. Funcția sport vlog permite controlul de la distanță al smartphone-ului pentru înregistrarea video cu afișarea datelor în timp real. Bateria oferă o autonomie de până la 8 zile cu încărcare rapidă.

Xiaomi Watch S4 41mm este disponibil pe mi.com/ro și în rețelele eMag, Flanco, Altex și Mi-store la prețurile: Black/Mint Green – 799,99 lei, White cu curea din piele – 849,99 lei, Sunset Gold cu curea Milanese – 1.099,99 lei. Primul voucher de 10% este valabil în prima lună.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Căștile open-wear Xiaomi Open Wear Stereo Pro reinventează experiența audio cu un design ergonomic și ușor care permite ascultarea prelungită fără oboseală. Sistemul multi-driver include un driver dinamic de 18 x 13mm, două balanced armature și un tweeter PZT pentru un sunet echilibrat cu bas profund și înalte clare.

Dispozitivele suportă codec LDAC pentru Hi-Res Audio și beneficiază de certificarea TÜV SÜD pentru confortul ridicat la purtare. Firul flexibil din titan cu memorie se ajustează natural la diferite forme ale urechii, asigurând o fixare sigură. Sistemul îmbunătățit de reducere a scurgerilor de sunet reduce pierderea cu peste 60%.

Autonomia oferă până la 8,5 ore pe încărcare și poate fi extinsă la 45 de ore cu carcasa. Încărcarea rapidă permite două ore de redare în doar 10 minute.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro este disponibil pe mi.com/ro și în rețelele eMag, Flanco și Mi-store în variantele Graphite Black și Sand Gold la prețul de 749,99 lei, cu voucher de 10% în prima lună.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi celebrează zece ani de inovație cu Smart Band 10 Glimmer Edition, care combină stilul premium cu funcționalitatea zilnică. Brățara dispune de un ecran AMOLED de 1,72 inci cu luminozitate de 1500 nits și rată de reîmprospătare de 60 Hz pentru o vizualizare clară în orice condiții de lumină.

Modelul Glimmer Gold adaugă un aspect premium și poate fi purtat și ca pandantiv sau breloc pentru geantă. Dispozitivul oferă peste 150 de moduri sportive, monitorizarea ritmului cardiac și analiza avansată a somnului cu recomandări practice. Brățara funcționează și ca hub inteligent alimentat de Xiaomi HyperOS pentru controlul dispozitivelor conectate.

Bateria de 233mAh oferă până la 21 de zile autonomie în condiții normale de utilizare, iar peste 200 de fețe de ceas personalizabile permit adaptarea la stilul personal.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition în varianta Gold este disponibil pe mi.com/ro și Mi-store la prețul de 399,99 lei, cu voucher de 10% în prima lună.

Xiaomi Robot Vacuum 5 și Vacuum 5 Pro

Seria Xiaomi Robot Vacuum 5 introduce două modele adaptate nevoilor diferite de curățare, ambele oferind putere de aspirare de 20000Pa pentru îndepărtarea eficientă a prafului, părului de animale și resturilor. Modelul Pro se distinge prin radarul retractabil inteligent dToF care permite curățarea sub mobilier de până la 9,5 cm înălțime.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro integrează inteligență artificială avansată cu recunoașterea murdăriei și evitarea obstacolelor alimentată de un sistem cu trei camere. Stația de bază îmbunătățită include spălare cu mop la 80°C cu apă fierbinte și cicluri automate de re-spălare.

Modelul standard Xiaomi Robot Vacuum 5 folosește lumina structurată cu două linii S-Cross pentru evitarea obstacolelor și detectarea precisă a obiectelor neregulate. Ambele modele au brațul mopului cu extensie dublă care acoperă 100% din colțuri și o baterie de 5200 mAh cu autonomie de până la 140 de minute.

Prețurile pentru seria Xiaomi Robot Vacuum 5 vor fi anunțate în perioada următoare prin canalele oficiale Xiaomi și la comercianții autorizați, cu disponibilitate pe mi.com/ro.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026

Televizoarele Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 ridică standardele divertismentului de acasă prin tehnologia avansată QD-Mini LED. Seria este disponibilă în dimensiuni de 75″, 65″ și 55″ și combină iluminarea de fundal Mini LED cu îmbunătățiri ale punctelor cuantice pentru negre mai profunde și culori mai vii.

Dispozitivele oferă rezoluție UHD 4K cu HDR10+, Dolby Vision și modul Filmmaker pentru culori precise și senzație cinematografică autentică. Xiaomi Visual Engine Pro îmbunătățește claritatea cu tehnologia de reflexie redusă care diminuează strălucirea.

Pentru gaming, televizoarele suportă o rată de reîmprospătare de 144Hz cu opțiunea de amplificare la 288Hz. Difuzoarele duale de 15W cu Dolby Atmos și reglare Harman AudioEFX creează un sunet captivant fără necesitatea unor difuzoare suplimentare.

Prețurile pentru seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 vor fi comunicate în perioada următoare pentru piața românească, în concordanță cu prețurile europene de la 699 EUR pentru modelul de 55″.

Xiaomi Smart Camera C701

Camera inteligentă Xiaomi Smart Camera C701 oferă monitorizare fiabilă cu senzor de 8MP și lentilă optică cu 6 elemente pentru videoclipuri 4K Ultra HD. Modul High Dynamic Range echilibrează detaliile în zonele luminoase și întunecate, iar vederea nocturnă full-color capturează activitatea până la 10 metri fără strălucire roșie vizibilă.

Dispozitivul include detecție prin inteligență artificială pentru animale de companie, bebeluși și oameni, trimițând alerte personalizate. Funcția de detectare umană bazată pe AI identifică contururile și mișcările umane, reducând alarmele false. Ecranarea fizică la cerere a lentilei protejează confidențialitatea.

Camera suportă controlul vocal prin Google Assistant și Amazon Alexa, sistem audio bidirecțional cu microfoane cu anulare a zgomotului și Wi-Fi 6 dual-band pentru conectivitate stabilă. Stocarea poate fi realizată prin card microSD sau cloud.

Xiaomi Smart Camera C701 va fi disponibil la prețul de aproximativ 60 EUR în Europa, echivalent cu circa 300 lei în România, prin canalele oficiale Xiaomi.

Redmi Pad 2 Pro

Pe lângă aceste produse, Xiaomi a mai lansat și o tabletă din gama Redmi – Pad 2 Pro. Aceasta este o tabletă premium care îmbunătățește semnificativ experiența multimedia și de productivitate. Dispozitivul se poziționează ca un upgrade substanțial față de modelul anterior, aducând îmbunătățiri notabile în toate aspectele cheie.

Redmi Pad Pro 2 dispune de un ecran impresionant de 12,1 inci cu rezoluție 2.5K și rată de reîmprospătare de până la 120Hz pentru o experiență vizuală fluidă și captivantă. Ecranul suportă peste 1,07 miliarde de culori și oferă o luminozitate HBM de 600 nits, fiind certificat TÜV Rheinland pentru protecția ochilor cu tehnologie Low Blue Light, Flicker Free și Circadian Friendly. Varianta opțională cu sticlă mate adoptă procesul de texturare nano AG pentru a elimina 97% din interferența luminii.

În centrul performanței se află procesorul Snapdragon 7s Gen 4, cel mai recent chipset mid-range de la Qualcomm dezvoltat pe procesul de fabricație de 4nm, oferind o performanță îmbunătățită față de predecesorul Snapdragon 7s Gen 2. Aceasta este prima tabletă care utilizează acest nou procesor, marcând un pas important în segmentul mid-range.

Una dintre îmbunătățirile majore este bateria masivă de 12.000 mAh (capacitate tipică), o creștere semnificativă față de 10.000 mAh de la modelul anterior. Tableta suportă încărcare rapidă de până la 33W și o noutate importantă – încărcare inversă de până la 27W, transformând dispozitivul într-o bancă de energie portabilă pentru alte gadget-uri.

Redmi Pad Pro 2 include un sistem audio quad-speaker cu suport Dolby Atmos pentru o experiență sonoră imersivă, perfectă pentru streaming, jocuri și consumul de conținut multimedia. Camera principală de 8MP cu autofocus și camera frontală de 5MP asigură funcționalități complete pentru videoconferințe și fotografii ocazionale.

Dispozitivul rulează pe Android 15 cu Xiaomi HyperOS, oferind conectivitate avansată între dispozitivele din ecosistemul Xiaomi. Suportul pentru Redmi Smart Pen cu latență redusă și tehnologia wet touch fac din această tabletă o opțiune viabilă pentru creație digitală și productivitate

Electrocasnice smart din gama Mija

Adițional, am mai avut parte de lansări din gama de electrocasnice smart din gama Mija.

Aparatul de aer condiționat inteligent Mijia Air Conditioner Pro Eco cu puterea de 3.5kW pentru încălzire și răcire reprezintă soluția ideală pentru camere între 15-25 m². Certificatul de eficiență energetică A+++ atât pentru răcire cât și pentru încălzire, cu valorile SEER de 8.5 și SCOP de 5.7 în climate calde, garantează consumul redus de energie și performanțe superioare.

Tehnologia Full-DC Inverter asigură funcționare stabilă și silențioasă cu nivel sonor de doar 55dB pentru unitatea interioară. Modul Turbo permite atingerea fluxului maxim de aer dintr-o singură apăsare, în timp ce Gentle Breeze cu 602 perforații micro circulare fragmentează aerul rece puternic în fluxuri fine și blânde, reducând viteza vântului și prevenind disconfortul cauzat de fluxul direct de aer.

Sistemul inteligent Mijia AI Energy Saving analizează comportamentul utilizatorului, condițiile meteorologice și dimensiunea camerei pentru optimizarea automată a performanței aparatului. Funcția de auto-curățare la temperatură înaltă de 56°C elimină praful și bacteriile de pe schimbătorul de căldură interior, urmată de uscarea la temperatură înaltă și spălarea prin condensație.

Mașina de spălat și uscat combinată Mijia Front Load Washer Dryer Pro cu capacitate de 10kg redefinește standardele îngrijirii rufelor prin integrarea funcțiilor de spălare și uscare într-un singur aparat compact. Designul ultraslim cu dimensiunile de 598 x 570 x 850mm permite integrarea perfectă în mobilierul bucătăriei sau băii fără proeminențe neplăcute.

Motorul Direct Drive fără curea asigură funcționare silențioasă și stabilă cu întreținere redusă, în timp ce tehnologia Power Wash oferă curățare profundă în ciuda nivelului scăzut de zgomot. Programul rapid Wash & Dry de 59 de minute cu flux de aer de 14,5m/s permite spălarea și uscarea rapidă pentru nevoile zilnice. Funcția Hygiene Steam elimină 99,99% din bacterii și 100% din acarieni prin penetrarea în profunzime a vaporilor la temperatură înaltă.

Dispozitivul oferă 32 de programe diferite – 14 pe panoul de control și încă 18 prin aplicația Xiaomi Home, inclusiv programe speciale pentru îngrijirea bebelușilor și lenjeriei intime. Funcțiile smart includ dozarea inteligentă a detergentului și balsamului, auto-curățare și funcția Aromatherapy Wash pentru parfumarea rufelor cu vapori aromatici la temperatură scăzută.

Noul frigider inteligent Mijia Refrigerator Cross Door de 560L reprezintă o evoluție semnificativă a conceptului de răcire inteligentă pentru bucătăriile moderne. Designul cross-door cu deschidere la 90 de grade permite accesul facil la sertare chiar și când frigiderul este poziționat într-un colț, optimizând utilizarea spațiului cu adâncimea ultraslim de doar 60 cm.

Zona iFresh convertibilă oferă control precis al temperaturii între -1°C și 5°C, adaptându-se perfect pentru conservarea cărnii și peștelui fără înghețare, păstrarea băuturilor reci sau depozitarea fructelor și legumelor pentru prospețime extinsă. Tehnologia Ag+ Fresh utilizează un modul cu ioni de argint pentru eliminarea bacteriilor cu eficiență de 99,99% și absorbția mirosurilor nedorite, asigurând un mediu de stocare sănătos pentru întreaga familie.

Sistemul dual inverter combină compresorul inverter cu ventilatorul inverter pentru eficiență energetică maximă și funcționare silențioasă de doar 38dB. Conectivitatea smart prin aplicația Xiaomi Home permite controlul de la distanță al temperaturii, comutarea modurilor și primirea alertelor în timp real, inclusiv notificări dacă ușa rămâne deschisă mai mult de două minute.

Aceste lansări consolidează strategia Xiaomi de creare a unui ecosistem inteligent complet „Human × Car × Home” care conectează dispozitivele personale cu produsele pentru case inteligente. În contextul pieței românești smart home, care este estimată să atingă 537,3 milioane dolari în 2025 cu o penetrare de 69,5% în gospodării, noile produse Xiaomi răspund cererii crescânde pentru soluții tehnologice integrate și inteligente.