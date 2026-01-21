Și Magic8 Lite intră în România

A fost zi plină la HONOR România azi. După lansarea lui Magic8 Pro, a fost anunțat și HONOR Magic8 Lite.

Producătorul l-a prezentat ca fiind telefonul mid‑range construit pentru utilizare „fără griji”, cu accent pe durabilitate de nivel flagship, autonomie extinsă și performanță echilibrată într‑un design subțire. Lansarea vine în aceeași campanie locală în care a debutat și Magic8 Pro, vârful de gamă al seriei Magic8.

Dispozitivele Magic8 Lite achiziționate în România și activate în rețea până la 31 martie 2026 beneficiază de HONOR Care+ Screen Protection: o reparație gratuită pentru ecran și pentru capacul din spate în 12 luni, în caz de deteriorare accidentală. Modelul este disponibil la partenerii oficiali în versiunile 8 GB RAM cu 256 GB memorie (preț recomandat 1.899 lei) și 8 GB RAM cu 512 GB memorie (preț recomandat 2.099 lei).

Magic8 Lite ridică ștacheta în segmentul mid‑range: este primul smartphone care obține SGS Triple Resistant Premium Performance și vine și cu SGS 5‑Star Comprehensive Reliability, confirmând rezistența avansată la șocuri și uzură. Structura ranforsată cu HONOR Ultra‑Bounce Anti‑Drop (materiale non‑newtoniene) și noul tip de sticlă ultra‑rezistentă permit o rezistență la cădere de până la 2,5 m pe anumite suprafețe. Telefonul are IP68 & IP69K, pentru protecție la praf, stropi, jeturi de apă la presiune înaltă și expunere temporară la temperaturi ridicate. Pentru utilizare reală, ecranul rămâne precis în ploaie sau cu mănuși (AI Heavy Rain Touch și AI Glove Touch).

Bateria siliciu‑carbon de 7.500 mAh aduce până la 3 zile de utilizare realistă, cu încărcare rapidă 66W HONOR SuperCharge și mod Ultra Power Saving pentru situații critice. Testele și recenziile independente confirmă autonomia mare, alături de rezistența la temperaturi de la –30°C la 55°C menționată de producător.

Magic8 Lite folosește un OLED de 6,79 inci cu rezoluție 1.5K, 120 Hz și până la 6.000 nits în HDR, cu PWM Dimming 3.840 Hz pentru confort vizual, plus rame ultra‑subțiri (raport ecran‑corp 94,6%). Rezultatul: lizibilitate excelentă și o experiență fluidă în utilizarea de zi cu zi.

Sistemul foto este condus de o cameră principală de 108 MP Ultra‑Sensing (senzor 1/1,67″), cu stabilizare optică OIS și EIS, gândită să livreze cadre clare atât ziua, cât și noaptea. Setul de instrumente AI (AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting, AI Upscale, AI Remove Reflection) și 4K Motion Photo collage permit editare rapidă direct pe telefon și partajare facilă, inclusiv către iOS prin HONOR Connection.

Sub carcasă găsim Snapdragon 6 Gen 4, cu un plus de eficiență și stabilitate în utilizarea zilnică. HONOR RAM Turbo extinde virtual memoria pentru o experiență echivalentă cu 16 GB RAM (8 GB fizici + 8 GB virtuali), iar stocarea de 256/512 GB acoperă confortabil aplicații și conținut media.

În România, Magic8 Lite este disponibil în trei culori: Forest Green, Midnight Black și Reddish Brown, prin partenerii oficiali. În aceeași campanie locală a intrat și Magic8 Pro, flagship‑ul seriei cu AI avansat și teleobiectiv de 200 MP.