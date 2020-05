Microsoft a lansat Surface Book 3, un laptop nou cu procesoare Intel Core din generatia 10 si placi grafice de la Nvidia.

Cele mai mari schimbari sunt la interior caci design-ul a ramas acelasi. Este la fel de elegant si de bine construit ca modelele anterioare deci nu ar trebui sa ne facem griji. Totusi, la interior gasim procesoare i5 sau i7 din generatia 10, grafica integrata Iris Plus dar si variante cu GTX 1660Ti sau Quadro RTX 3000.

Sunt doua modele disponibile de 13.5 inch si 15 inch, iar preturile pornesc de la 1599 dolari si respectiv 2299 dolari. In varianta de 15 inch regasim si o placa video Quadro RTX 3000. Laptop-ul mai dispune de pana la 32GB de RAM, SSD in format M.2 de 1 sau 2TB, USB Type C cu Power Delivery 3.0, card reader.

Vor fi disponibile din 21 mai.