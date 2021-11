Microsoft va accelera rollout-ul pentru Windows 11

După cum poate știți, Microsoft lansează upgrade-urile de Windows importante în valuri. Astfel, problemele majore sunt identificate în timp util și nu ajung să ajung să afecteze milioane de sisteme de calcul din întreaga lume. Într-un articol publicat recent pe blog-ul Windows, Microsoft a anunțat că upgrade-urile la Windows 11 din primul val au decurs conform așteptărilor și că va accelera foarte curând rollout-ul. Asta înseamnă că mai toate PC-urile eligibile vor avea opțiunea de upgrade la Windows 11 direct în Windows Update, fără a mai fi necesară descărcarea installer-ului din alte surse. Vestea proastă e că distribuția noii versiuni a sistemului de operare la scară largă se va traduce într-o groază de pop-up-uri și avertismente pentru utilizatorii de Windows 10, la fel cum s-a întâmplat pe Windows 7. Microsoft subliniază însă că sistemele nu vor fi actualizate automat la Windows 11 și că utilizatorii pot alege dacă vor sau nu upgrade-ul. De asemenea, Windows 10 va continua să primească actualizări de securitate până în 2025, însă utilizatorii vor trebui să migreze la un build recent. Windows 10, versiunea 2004 va mai primi actualizări doar până pe data de 14 decembrie.

Chiar dacă Microsoft are numai cuvinte de laudă despre Windows 11 și susține că feedback-ul primit din partea utilizatorilor este foarte bun, eu unul nu sunt convins. Windows 11 pare lansat pe fugă și are o groază de probleme, mai ales pe laptopuri. Am realizat chiar un top cu 5 motive pentru care ar trebui să amânați upgrade-ul la Windows 11. Dacă totuși doriți să vă aventurați în instalarea update-ului n-ar strica să verificați înainte dacă configurația hardware este eligibilă. Windows 11 are cerințe neașteptat de mari și nu poate fi instalat pe cale oficială fără un procesor lansat în ultimii 3 – 4 ani.

Via Neowin