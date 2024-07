Nokian a produs prima anvelopa in Romania

Am scris acum cativa ani ca Nokian si-a mutat fabrica din Rusia in Romania, la Oradea. Conform comunicatului de presa, Nokian a si produs deja o prima anvelopa conform programului de incepere a productiei de anvelope comerciale in 2025.

Cu prima anvelop─â, am reu╚Öit s─â test─âm capacit─â╚Ťile de produc╚Ťie ale noii fabrici, iar procesele func╚Ťioneaz─â conform planific─ârii. De asemenea, am reu╚Öit instruirea noilor membri ai echipei Nokian Tyres pentru a produce anvelope premium ├«n acela╚Öi mod lipsit de compromisuri ca ╚Öi ├«n alte fabrici ale noastre. Datorit─â eforturilor sus╚Ťinute ale ├«ntregii echipe, s─ârb─âtorim acum produc╚Ťia primei anvelope Nokian Tyres fabricate ├«n Rom├óniaÔÇŁ, declar─â┬áAdrian Kaczmarczyk, SVP, Excelen╚Ť─â opera╚Ťional─â la Nokian Tyres.

Dupa ce fabrica va deveni complet operationala se vor produce aici 6 milioane de anvelope anual. Este o fabrica de 100.000m2 si a costat aproximativ 650 milioane de euro. Anvelopele produse la noi se vor vinde pe piata din Europa Centrala.

Prima anvelopa produsa este Nokian Snowproof 2, iar compania sarbatoreste astfel 90 de ani de cand produc anvelope de iarna. De asemenea, cand fabrica va fi complet gata, va fi una cu emisii zero de CO2 si fara deseuri la groapa de gunoi provenit din productie. Nokian mai are o fabrica in Finlanda si SUA.