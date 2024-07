Sondajul de marți: Ce tip de cartela folositi?

Folosesc două telefoane în mod regulat – cel personal și cel de serviciu – iar pentru ambele am optat pentru eSIM, în dauna SIM-ului fizic, cel clasic.

Pe telefonul personal am mers chiar mai departe, așa că am transformat iPhone-ul 13 Pro Max în dual-SIM, cu un număr principal de la Digi și unul secundar, de la YOXO. Apropo despre subiect, pentru cei care au nevoie de lămuriri, puteți citi articolul în care explic tot ce trebuie să știți despre: SIM, eSIM și iSIM.

Pentru telefonul personal am ales eSIM pentru că îmi e mai ușor să mut cartelele dintr-un telefon în altul, când am de testat telefoane pentru blog. Din moment ce am văzut că totul funcționează ok, am ales și pentru telefonul de serviciu tot varianta asta.

Pe de altă parte, telefoanele celor din familie sunt cu SIM fizic, cu excepția celui pe care l-am setat pentru soacră, că mi-a fost mai simplu să i-l predau funcțional 100% – telefonul era la mine, abonamentul ei e pe numele meu, dar nu stăm în aceeași localitate.

La voi cum e?

PS: Pentru roaming folosesc tot un serviciu pe bază de eSIM, despre care am scris aici. Partea bună la el este că, la activarea lui, dacă folosiți codul meu, primim câte 3 dolari fiecare.