Orange a unit Via Transilvanica într-o zi

Orange România a dus spiritul de echipă la alt nivel: 380 de angajați au parcurs simultan întregul traseu Via Transilvanica, adică aproape 1.600 km de poteci, dealuri și sate, de la Putna până la Drobeta.

Totul s-a întâmplat într-o singură zi, printr-o mobilizare exemplară care a implicat 78 de echipe și peste 200 de ore de planificare.

Ideea a pornit din dorința de a conecta România nu doar prin rețele mobile, ci și prin oameni. Cu sprijinul Asociației Tășuleasa Social – creatorii traseului – și al agenției GRF+, Orange a reușit să transforme o provocare logistică într-un gest simbolic de unitate națională. Fiecare echipă a primit o porțiune de traseu, iar împreună au acoperit tot drumul în mai puțin de 12 ore.

Nu a fost despre competiție, ci despre oameni. Așa cum conectăm România prin cea mai rapidă rețea, de data asta am făcut-o prin pași, prin echipă, prin curaj. (Julien Ducarroz, CEO Orange România)

Via Transilvanica este un proiect unic în Europa, care leagă 12 situri UNESCO și sute de comunități locale. Orange este partener de mentenanță al traseului și contribuie activ la întreținerea și promovarea acestuia ca infrastructură turistică. Prin această acțiune, compania și-a reafirmat angajamentul față de sustenabilitate, patrimoniu și dezvoltarea comunităților din România.