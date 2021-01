Nvidia livreaza un Game Ready Driver pentru laptop-urile cu RTX seria 30 dar si The Medium cu Ray Tracing si DLSS

Nvidia un nou driver Gme Ready pentru laptop-urile cu noile placi video din seria RTX 30. Pe langa acest nou driver vedem si jocul The Medium cu tehnologiile Ray Tracing si DLSS.

The Mediu, facut de Bloober Team se lanseaza pe 28 ianuarie, oferind fanilor genului horror o experienta unica cu gameplay care se intampla simultan in două realitati. Pe PC, atmosfera din The Medium este imbunatatita de Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) si NVIDIA DLSS.

Partea buna este ca poti juca acest joc prin GeForce Now cu ambele tehnologii, Ray Tracing si DLSS. Toți membri, inclusiv cei care au un cont gratuit se vor putea juca The Medium în ziua lansării. Membrii care dispun de un cont Founder’s au access instant la joc, oferindu-le posibilitatea de a nu sta la coadă în orele de vârf, sesiuni mai lungi de gaming și pot juca la cea mai înaltă calitate grafică mulțumită tehnologiilor RTX și DLSS.

Atât versiunea de Steam, cât și cea de Epic Games Store sunt compatibile cu GeForce NOW. Cumpără-l o singură dată și joacă pe aproape orice PC, Mac, Chromebook, SHIELD sau dispozitiv Android și iOS.

Apropo, noi deja v-am vorbit despre cat de bune vor fi noile laptop-uri cu RTX 30. Gasiti articolul AICI. De asemenea, link aici pentru Game Ready Driver.