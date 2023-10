Opinie nepopulară: companiile de transport și instituțiile statului ar trebui să renunțe primele la motorizările termince

├Äntr-o lume ├«n care ├«ngrijor─ârile cu privire la schimb─ârile climatice cresc ├«n intensitate, iar resursele naturale devin din ce ├«n ce mai limitate, este esen╚Ťial s─â avem dezbateri oneste ╚Öi s─â lu─âm m─âsuri radicale pentru a proteja mediul ├«nconjur─âtor.

Pornind de la ╚Ötirea de aici, am preluat discu╚Ťia ├«n redac╚Ťia noastr─â. ­čÖé Concluzia de mai jos este una dintre cele la care am ajuns. ├Än acest caz, Alex a fost cel care a expus-o, eu doar am preluat-o.

Iar ideea celor din Stockholm nu este singura de acest gen, pentru c─â Londra a ales s─â suprataxeze ma╚Öinile care polueaz─â ╚Öi ├«ntr─â ├«n zona central─â (detalii aici). Iar pentru orizontul de timp 2030 estimez c─â vor fi mai multe state, nu doar ora╚Öe, care vor alege una din cele dou─â metode. Unde mai pui c─â multe companii auto au anun╚Ťat deja c─â vor stopa produc╚Ťia modelelor pe combustie intern─â.

O opinie (ne)popular─â, dar demn─â de luat ├«n considerare, este aceea cum c─â primul pas ar trebui s─â fie f─âcut de companiile private ╚Öi institu╚Ťiile statului ├«n ceea ce prive╚Öte renun╚Ťarea la motoriz─ârile termice ├«n favoarea alternativelor ecologice.

├Äntr-o statistic─â disponibil─â pe internet putem vedea c─â 48% din tot CO2 emis de ma╚Öin─ârii de tot felul vine de la autovehicule ╚Öi minibusuri, restull fiind asimilat companiilor de transport – fie pe aer, ap─â, ╚Öosele sau cale ferat─â.

Companiile de transport ╚Öi institu╚Ťiile statului au o influen╚Ť─â semnificativ─â asupra societ─â╚Ťii. Prin luarea m─âsurii de a renun╚Ťa la vehiculele cu motoare termice, ele pot deveni un exemplu pentru to╚Ťi ceilal╚Ťi. Aceast─â ac╚Ťiune poate motiva ╚Öi inspira oamenii s─â ├«╚Öi schimbe propriile alegeri ├«n ceea ce prive╚Öte vehiculele, promov├ónd utilizarea alternativelor ecologice, precum ma╚Öinile electrice, bicicletele sau transportul ├«n comun.

G├óndi╚Ťi-v─â cum ar fi ca administra╚Ťiile publice, fie ele locale, na╚Ťionale sau interna╚Ťionale, sau companiile de transport, s─â poat─â achizi╚Ťiona (aproape) exclusiv ma╚Öini EV, s─â foloseasc─â doar solu╚Ťii verzi pentru transportul produselor, personalului sau a documentelor proprii – trenuri, autobuze sau autovehicule electrice! Practic, cele mai multe din emisiile poluante s-ar putea rezolva a╚Öa.

Bine├«n╚Ťeles c─â nu ar fi o solu╚Ťie deloc simpl─â, pentru c─â este nevoie de investi╚Ťii majore ├«n infrastructur─â, iar toate acestea cost─â ╚Öi dureaz─â mult, dar nu ai mai putea spune c─â marii poluatori sau ale╚Öii t─âi nu sunt exemple pentru tine.

Chiar dac─â investi╚Ťia ini╚Ťial─â ├«n vehicule electrice sau alte alternative ecologice poate fi mai mare, companiile private ╚Öi institu╚Ťiile statului pot ob╚Ťine economii semnificative pe termen lung. Ma╚Öinile electrice, spre exemplu, au costuri de ├«ntre╚Ťinere mai sc─âzute ╚Öi necesit─â mai pu╚Ťin─â energie pentru a func╚Ťiona. ├Än plus, sc─âderea pre╚Ťurilor bateriilor ╚Öi cre╚Öterea eficien╚Ťei vehiculelor electrice fac ca acestea s─â devin─â din ce ├«n ce mai accesibile. De asemenea, bugetele lor pot fi mai u╚Öor modelate pentru a suporta costurile ini╚Ťiale, fa╚Ť─â de cele ale cet─â╚Ťenilor.

╚śtiu c─â nu tr─âim ├«ntr-o lume ideal─â, prin urmare nu m─â a╚Ötept la asemenea schimb─âri de pe o zi pe alta ╚Öi nici nu sunt naiv s─â cred c─â doar aceste m─âsuri pot fi luate pentru a sc─âdea poluarea. Dac─â normele tehnice nu ar mai fi fentate ├«n continuu – vezi cum iau unii ITP-ul la noi -, dac─â s-ar interzice folosirea autovehiculelor sub norma Euro 4, dac─â ma╚Öinile managerilor din firmele de stat sau private ar fi exclusiv EV sau dac─â toate livr─ârile de cump─âr─âturi s-ar face exclusiv cu ma╚Öini EV ╚Öi doar la lockere speciale (s─â nu mai fie nevoie de 20 de drumuri la 20 de adrese diferite), toate acestea ar convinge mai mult─â lume s─â treac─â la alternative electrice.

De╚Öi opinia de a renun╚Ťa la motoriz─ârile termice poate p─ârea nepopular─â sau chiar utopic─â, aceast─â schimbare este esen╚Ťial─â pentru a proteja mediul ├«nconjur─âtor ╚Öi pentru a asigura un viitor mai durabil. Companiile private ╚Öi institu╚Ťiile statului trebuie s─â fie liderii ├«n aceast─â tranzi╚Ťie c─âtre alternative ecologice, oferind un exemplu pentru societate, economii financiare pe termen lung, diversificare a surselor de energie ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii vie╚Ťii.