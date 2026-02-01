Stăpânul inelelor pierdute

Imaginile recente surprinse de telescoapele NASA arată o transformare spectaculoasă: inelele lui Saturn, considerate unul dintre cele mai emblematice elemente ale Sistemului Solar, par să fi dispărut aproape complet din vizibilitate.

Fenomenul nu este permanent, ci rezultatul unui proces natural.

Potrivit cercetătorilor, inelele se estompează pe măsură ce planeta se apropie de echinocțiul său, când lumina soarelui cade direct pe planul inelelor, făcându-le greu de observat. Acest efect va dura până în 2026, iar apoi structura lor va redeveni vizibilă pe măsură ce Saturn își schimbă poziția orbitală.

Dispariția aparentă a inelelor nu indică o pierdere reală, dar amintește că aceste formațiuni sunt temporare la scară cosmică. Modelele sugerează că inelele lui Saturn se vor subția treptat în următoarele sute de milioane de ani, până la dispariția completă. Pentru moment, fenomenul actual este o oportunitate rară pentru astronomi de a studia structura internă a inelelor și interacțiunea lor cu câmpul magnetic al planetei.

