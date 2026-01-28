TikTok plătește daune ca să scape de procesul din California

TikTok a ajuns la o înțelegere în primul proces american axat pe „dependența de rețele”, chiar înainte de începerea selecției juraților la Los Angeles – termenele nu au fost făcute publice, iar compania nu a comentat.

Cazul merge mai departe împotriva Meta/Instagram și YouTube, după ce săptămâna trecută și Snap a încheiat un acord separat.

Reclamanta – o tânără de 19 ani identificată ca K.G.M. – susține că a devenit dependentă de platforme de la vârste fragede din cauza unor mecanisme de design menite să-i țină pe utilizatori „agățați”, iar jurații vor decide dacă aceste produse au fost concepute neglijent sau chiar cu efect dăunător asupra sănătății mintale. Procesul din Los Angeles este primul „bellwether” dintr-un val mai larg de cauze similare, motiv pentru care e urmărit ca un test juridic pentru mii de plângeri.

Acordul cu TikTok înlătură riscul de expunere zilnică în sala de judecată – cu directori chemați să depună mărturie și un potențial șir lung de titluri negative – însă nu închide alte dosare în care aplicația rămâne parte. Pentru acest dosar, selecția juraților continuă, iar perspectiva este ca dezbaterile să dureze 6-8 săptămâni.

Mișcarea TikTok pare o încercare pragmatică de a acoperi rapid scandalul despre „dependență” – cu costuri controlabile și fără rulaj constant de imagini din tribunal – în timp ce spațiul public se umple cu alte controverse de conținut și cenzură. Din punct de vedere de reputație, a plăti pentru a ieși din primul test cu juriu poate fi mai ieftin decât luni de publicitate negativă. E plauzibil ca această strategie să fie parte dintr-un plan mai larg de a „ține capacul” pe acest front, cât timp apare și scandalul cu „cenzura ICE”, chiar dacă acesta e un subiect separat și trebuie tratat distinct față de litigiile pe sănătate mintală.

