Precomanda, bat-o vina!

Anul trecut in ianuarie eram convins ca va fi anul in care imi voi schimba telefonul mobil. Tot anul trecut in vara a fost momentul cand mi-am dat seama ca nu se va intampla.

Politica mea e una simpla: cumpar un telefon flagship si il tin 2-3 ani. Este mereu vorba de un Samsung fiind o preferinta personala. Interfata lor este cea mai potrivita pentru mine ca utilizator, iar dupa doua tentative cu iOS – prima oara cu iPhone 6S, iar a doua oara cu iPhone 14 – nu este pentru mine. Apreciez anumite abordari sau tehnologii de la Apple, dar ca alegere personala ma inteleg inca bine cu Android.

Astfel, ultimul telefon pe care mi l-am cumparat a fost un Galaxy S10+ in 2019. Inca mi se pare ca are un design elegant, un ecran potent, iar camera foto principala si zoom 2x inca se descurca bine in lumina naturala. Insa bateria s-a deteriorat, incarcarea este foarte lenta, iar zoom-ul peste 2x imi lipsea teribil. O utilizare moderata ca a mea il „omora” in jurul orei 18 zilnic.

In vara anului trecut am incercat sa-l inlocuiesc chiar inainte de vacanta, dupa ce mi-am zis „cat de rau poate sa fie S22 Ultra cu Exynos?”. Relatia noastra a tinut pana m-am intors din vacanta, cand l-am returnat. Mai multe aflati aici.

Cu S10+ donat mamei, din august anul trecut jonglez intre un Galaxy A53 de la firma si un Realme GT2 Pro.

Pe 1 februarie insa am cazut in pacatul precomenzilor. Toate informatiile despre S23 Ultra erau deja pe internet inainte de anuntul oficial, dar pretul pentru Romania nu era clar. Cu pretul confirmat si surprinzator mai ieftin la precomanda decat dupa, am verificat politica de retur daca se aplica in caz ca apar surprize neplacute, iar apoi a urmat inevitablul numar de 16 cifre de pe card. Am comandat varianta cu 12GB RAM si 512GB memorie interna. Este a doua precomanda pe care o fac pentru un telefon mobil, prima fiind pentru un S8.

Daca ati citit randurile scrise despre S22 Ultra, probabil va intrebati de ce c*c*t am comandat un telefon care e aproape identic cu el?

Este absolut enervant cum un telefon cu o camera foto asa buna si un ecran de top e ruinat de un procesor instabil, nefinisat – nu cred ca probleme acestuia se pot rezolva integral prin software

era una dintre frazele din incheierea review-ului lui S22 Ultra.

Pentru mine telefonul acela a avut o singura bulina neagra, dar a fost una enorma – un procesor varza pentru varianta de Europa. Pentru gama S23, Samsung a eliminat varianta cu Exynos si indiferent de regiune, telefonul este echipat cu Snapdragon 8 Gen2, motiv pentru care am decis sa-i acord o sansa.

Acestea fiind spuse, entuziasmul de alta data a disparut, nu sunt nerabdator sa intru in posesia lui precum am fost cu S10+, ci mult mai rezervat. Voi avea la dispozitie 30 de zile sa-l folosesc si sper sa ma surprinda in mod placut.

Indiferent de rezultat, sa va asteptati la un review personal pentru acesta, din partea mea, aici pe site.