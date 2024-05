God of War Ragnarok confirmat oficial pentru PC

Cei care doresc sa continue povestea lui Kratos pe PC o vor putea face incepand cu 19 septembrie.

Confirmarea lui God of War Ragnarok pe PC era cumva asteptata, intrebarea cheie fiind „cand?” si nu „daca” avand in vedere ca primul titlul a reboot-ului are un rating de overwhelmingly positive pe Steam si s-a vandut bine nu doar pe Playstation ci si pe master race.

Ragnarok este deja disponibil la precomanda pe Steam si costa 60 euro. Portarea este realizata de Jetpack Interactive, care s-au ocupat si de primul titlu lansat pe PC in 2020. A fost un port solid, speram ca la fel va fi si acesta.

Singura partea care nu suna bine este faptul ca un cont PlayStation Network va fi necesar pentru a-l juca. Da…Sony doreste ca pe langa clientul de Steam sa avem si un cont de PSN pentru un joc….single-player. Mie mi-a cam pus pofta in cui si sper sa revizuiasca decizia.