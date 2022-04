Rata de adopție a Windows 11 stagnează. Noul sistem de operare este mai puțin popular chiar și decât Windows XP

Consumatorii nu par să aibă o părere prea bună despre Windows 11 și evită să facă upgrade. Cel puțin asta ne arată un studiu de piață realizat de Lansweeper pe un eșantion de 10 milioane de dispozitive. În continuare, Windows 10 ocupă fruntea clasamentului, fiind instalat pe 80.34% din PC-uri. Pe locul doi se află Windows 7, cu o cotă de piață de 4.7%, urmat de Windows 8 cu 1.99%. În mod surprinzător, Windows 11, la mai bine de 6 luni de la lansare, are o cotă de piață de doar 1.44%, mai mică chiar și decât cea a Windows XP (1.71%). Unul dintre principalele motive pentru adopția greoaie a lui Windows 11 ar putea fi cerințele de sistem. Conform Lansweeper, doar 44% din PC-urile din mediul enterprise au procesoare compatibile cu Windows 11.

Gamerii par însă ceva mai deschiși la schimbări. Sondajele hardware și software realizate de Valve arată că 16.84% din utilizatorii de Steam au trecut la Windows 11, însă creșterea din ultimele două luni este de doar 2%, respectiv 1.25%.

Windows 11 este nejustificat de pretențios cu hardware-ul și încă are multe problemele de stabilitate și performanță, iar asta pare să-i țină departe pe consumatori. În plus, nici nu vine cu prea multe noutăți și are în mare parte cam aceleași funcții de securitate ca Windows 10.