Samsung lansează Galaxy Tab A11, o tabletă accesibilă cu funcții premium

Samsung a prezentat oficial Galaxy Tab A11, o tabletă entry-level destinată utilizatorilor care caută un dispozitiv versatil pentru învățare, divertisment și comunicare.

Cu un ecran de 8,7 inci, procesor performant și stocare extensibilă până la 2 TB, noul model promite o experiență fluidă și echilibrată.

Tableta vine cu o rată de reîmprospătare de 90 Hz, difuzoare stereo cu Dolby Audio și o baterie de 5.100 mAh cu încărcare rapidă la 15W. Designul este inspirat din seria Galaxy S, iar carcasa subțire este disponibilă în variantele Gray și Silver.

Galaxy Tab A11 rulează interfața One UI 7, bazată pe Android 15, și se integrează cu ecosistemul Samsung prin aplicații precum SmartThings și funcția Find. Este deja disponibilă pe samsung.com și în rețeaua de parteneri. Spre exemplu, o văd deja disponibilă pe eMAG.

