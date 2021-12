realme 8i – review pentru un midrange clasic

În perioada asta, a sărbătorilor, am avut ocazia să testez ultimul midrange al celor de la realme – 8i. În ultima vreme, piața pentru aceste telefoane a explodat, având acum modele disponibile pentru orice buzunar. Au trecut vremurile când midrange erau variantele lite ale flagshipurilor.

Display ecran de tip IPS LCD, cu dimensiunea de 6,6 inci, aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2412 pixeli, densitate de 400 ppi, având ~84.6% screen-to-body ratio Chipset procesor Mediatek Helio G96 5G, GPU Mali-G57 MC2 și CPU Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Memorie RAM 4GB/6GB UFS 2.1 (am primit varianta de 6GB) Camera foto Principală: triplă – 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF; 2 MP, f/2.4, (macro);2 MP, f/2.4, (depth) Are LED flash, HDR, panorama și filmează la [email protected] Secundară: 16 MP, f/2.1, (wide), 1/3.0″, 1.0µm Filmează la [email protected] Stocare 64GB/128 GB UFS3.1 (eu am primit modelul de 128GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE; A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; NFC Sistem de operare Android 11 Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Warp Charge 18W Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul lateral; disponibil în două culori: Space Black și Space Purple

Ambalaj și accesorii

Cutia în care vine este una de culoare galben aprins, care îmi aduce aminte de Minioni! Asta e, am doi prunci în casă, amândoi fani ai seriei! 🙂

La interior găsim telefonul, o husă de silicon, încărcătorul și cabul USB-C, cheița de la SIM-tray și două broșurele. În principiu, cam tot ce ai nevoie ca utilizator final.

Design și construcție

194 grame. Atât zice producătorul că are 8i. Nu știu de ce, dar în mână se simte mai mult de atât. Nu îmi explic de ce, dar nici nu cred că este foarte relevant. Până la urmă nu este atât de greu încât să nu poată fi folosit chiar și cu o singură mână.

Telefonul este tot construit din plastic, chiar dacă spatele imită bine sticla. Pentru clasa lui, este ceva chiar normal. Bine, singura plângere de aici ar fi faptul că, fără husă, adună amprente mai ceva ca SRI!

Pe partea frontală avem camera de tip punch hole în ecran, în partea stânga sus, iar difuzorul este tot sus, dar central. Pe spate avem ansamblul de camere și blitz, dar și numele producătorului. Mufa audio de tip Jack, cea de încărcare USB-C și cele două microfioane sunt situate pe muchia de jos. Pe muchia laterală stângă găsim tăvița SIM și butoanele de volum, iar pe cea dreaptă este butonul de pornire, cu senzorul de deblocare.

Software și performanță

Sincer, nu am mai testat telefonul cu ”celebrele” teste sintetice. Știți deja părerea mea și, oricum, am vrut să îmi fac o părere pe baza comportamentului pe care îl are realme 8i, nu pe baza unor teste care pot să fie înșelătoare. Fiind vorba despre un midrange, acele rezultate nici nu sunt prea relevante, zic eu. Muuult mai relevant este cum se comportă el în mâna proprietarului.

Interfața cu care vine este realme UI 2.0, aplicată peste Android 11. Știu, am ajuns la iterația 12 a sistemului de operare de la Google, dar pentru un astfel de terminal, și penultima este ok. Rămâne de văzut dacă va stagna acolo sau va primi ceva update-uri.

Ce nu mi-a plăcut a fost sumedenia de aplicații rusești cu care vine. Fie e ceva telefon de test, configurat pentru piața estică, fie Putin știe el ceva, de ni se vând telefoane de genul… 🙁

Ca și specificațîi la capitolul performanță, eu am testat telefonul în varianta cu 6 GB RAM și 128 GB de stocare cu chipset-ul menționat. Per total capitolul performanță nu m-a dezamăgit, dar nu se compară cu flagshipurile momentului,. Spun asta pentru că mă mai întreabă lumea de ce dau mai multe stele unui midranger, mai degrabă. Ei, uite de ce: pentru căla prețul și specificațiile pe care le are, realme 8i se mișcă bine. Vorba englezului, not terrible, not great!

Pe partea de conectivitate avem Dual SIM, MicroSD dedicat, jack 3.5mm, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB C, NFC, scanner amprente (pe lateral) și deblocare facială. Surprinzător, deși nu sunt deloc fanul acestui tip de amplasare a senzorului, deblocarea cu amprentă a funcționat im-pe-ca-bil. Peste ce oferă alte telefoane, chiar și din altă ligă de prețuri.

Ecran și sunet

Display-ul este destul de mare pentru a fu potrivit și pentru cei care consumă Netflix pe pâine. Bine, nu este cel mai calitativ, să fie clar, dar, la fel ca și restul telefonului, își face decent treaba. Unde mai pui că are și refresh rate de 120 Hz!

În zonele bine lumintate, gen încăperile de acasă sau de la birou, nu ai ce să îi reproșezi. Dacă ieși cu el ăn soare, sau în zone întunocoase, vei avea surpriza să nu poți folosi prea simplu smartphone-ul. Rezoluția telefonului este de 1080 x 2412 pixeli, deci un Full HD+, în raport 20:9.

La nivel de sunet, rămâne cum am stabilit: niciun telefon nu meritp folosit pentru a asculta muzică la un nivel calitativ. Iar 8i nu face deloc excepție. Are o lipsă majoră de bass, cu sunetele înalte și medii care deranjează când treci de 70%.

Camera foto și video

La fel ca și la celelalte capitole, aveți în vedere clasa în care se încadrează realme 8i! Per ansamblu, nu dezamăgește deloc, dar nici nu dezampgește. Știu, mă repet, dar trebuie, pentru că astfel pot încadra mai bine performanțele. Mai bine vă las fotografiile, să vă convingeți singuri. Majoritatea sunt cu opțiunea de 108 MP.

Baterie

Avem parte de 500 mAh care permit cu lejeritate să treceți pragul unei zile de utilizare. Mai ales că displayul nu este deloc energofag. realme 8i vine și cu tehnologie fast charge la 18w, dar nu vă faceți prea multe iluzii la acest capitol. Nu e nici cel mai bune de pe piață, dar nici cel mai rău, după modelul îmtregului telefon. Are nevoie de aproape două ore pentru a se încărca complet, de la 0%.

Preț, puncte pro și contra

Dacă sunteți interesați de achiziție, aflați că pe eMAG costă 899,99 și 1250 lei, pe evoMAG între 908,99 și 993,99 lei, pe Quickmobile între 981,90 și 1067,90 lei, iar pe Vexio 945,99 lei (în funcție de configurație). Drept este că avem, cam tot la același nivel de preț Xiaomi 11 Lite New Edition, POCO M3 Pro sau chiar ”fratele” Realme 8, care par toate cel puțin un pic peste 8i.

PRO

dual-sim, compatibil 4G

display cu refresh rate de 120 Hz

baterie mare și consum mic

senzorii de deblocare funcționează ireproșabil

CONTRA

încărcare rapidă doar la 18 W

design cam butucănos

adună amprente

cameră foto cu rezultate medii