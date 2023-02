Restart Energy nu va mai prelungi anumite contracte de furnizare energie electrică

Dac─â tot au ├«nceput s─â apar─â facturile de la Hidroelectrica, avem c├óteva ╚Ötiri ╚Öi despre un competitor de-ai ei – Restart Energy.

Pentru cei mai pu╚Ťin familiariza╚Ťi cu subiectul, Restart Energy este o companie ├«nfiin╚Ťat─â ├«n 2015, la Timi╚Öoara, ╚Öi are ca obiect de activitate furnizarea de energie electric─â ╚Öi de gaz metan. Am fost clientul lor la ambele servicii o vreme, apoi doar pe partea de curent, dar am renun╚Ťat la ei de tot. Unul dintre cei pe care i-am portat a decis ├«ns─â s─â le r─âm├ón─â client, iar eu am r─âmas persoana lui de contact, pentru c─â nu avea o adres─â de e-mail, fiind mai din genera╚Ťia de decre╚Ťei.

Prin urmare, acum câteva zile i-am comunicat informarea care mi-a parvenit mie, pe numele lui:

Stimate client, Cu mare parere de rau, prin prezenta v─â aducem la cuno╚Ötin╚Ť─â c─â ├«ncep├ónd cu data de 29.03.2023 Contractul de furnizare a energiei electrice nr REO E BN Nr. 1956 ├«nceteaz─â prin ajungere la termen. Ne ├«ntemeiem prezenta pe dispozi╚Ťiile art. 24 alin.(1) lit. a), alin.(2) din Regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clien╚Ťii finali, aprobat prin ordinul pre╚Öedintelui ANRE nr. 235/2019 (ÔÇ×Regulamentul privind Furnizarea Energiei ElectriceÔÇŁ), precum ╚Öi pe

dispozi╚Ťiile art. 14 din Condi╚Ťiile Generale de Furnizare a Energiei Electrice la consumatorii casnici (ÔÇŁCondi╚Ťiile GeneraleÔÇŁ), care completeaz─â prevederile Contractului de Furnizare a Energiei Electrice (ÔÇ×ContractulÔÇŁ) ├«ncheiat de dumneavoastr─â cu Restart Energy, respectiv cele ale art. 5 din contract. Cele anterior precizate stabilesc cadrul general (legal ╚Öi contractual) aplicabil rela╚Ťiilor dintre dumneavoastr─â ╚Öi Restart Energy ├«n ceea ce prive╚Öte durata pentru care Contractul a fost ├«ncheiat, precum ╚Öi ├«ncetarea acestuia prin ajungere la termen. V─â inform─âm c─â decizia de ├«ncetare a Contractului de furnizare prin ajungere la termen este generat─â de dificult─â╚Ťile financiare ╚Öi opera╚Ťionale c auzate de modul de adoptare ╚Öi implementare a legisla╚Ťiei privind spijinirea popula╚Ťiei ╚Öi agen╚Ťilor economici fa╚Ť─â de cre╚Öterea f─âr─â precedent a pre╚Ťurilor la energia electric─â. Modul ├«n care aceasta este aplicat─â ├«n prezent genereaz─â pentru Subscrisa costuri imposibil de sus╚Ťinut. Situa╚Ťia dificil─â este amplificat─â ╚Öi de lipsa de predictibilitate legislativ─â ├«n domeniul energiei, a ├«nt├órzierilor deja ├«nsemnate ├«n decontarea sumelor suportate de furnizorii de energie electric─â prin aplicarea schemei de spirijin adoptat─â de autorit─â╚Ťi (plafonare a pre╚Ťului energiei, compensa╚Ťii acordate anumitor categorii de clien╚Ťii, alte tipuri de beneficii acordate popula╚Ťiei), care ne genereaz─â ├«n continuare pierderi. V─â inform─âm despre necesitatea ├«ncheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice: ├«n regim concuren┼úial, cu orice furnizor de energie electric─â; cu un FUI (furnizor de ultim─â instan╚Ť─â) pentru a beneficia ├«n continuare de SU(serviciu universal) – situa╚Ťie care necesit─â transmiterea de c─âte du mneavoastr─â a unei solicit─âri de ├«ncheiere a contractului de furnizare a energiei electrice pentru a beneficia de pre┼úul din oferta pentru SU (serviciu universal). Lista furnizorilor concuren┼úiali ┼či lista furnizorilor de ultim─â instan╚Ť─â sunt disponibile pe pagina de internet a ANRE. Prin urmare, pentru ├«ncheierea unui nou contract de furnizare energie electric─â, ulterior datei de Prin urmare, pentru ├«ncheierea unui nou contract de furnizare energie electric─â, ulterior datei de ├«ncetare a Contractului ├«ncheiat cu Restart Energy, ave╚Ťi posibilitatea de a alege oferta care corespunde cel mai ├«ncetare a Contractului ├«ncheiat cu Restart Energy, ave╚Ťi posibilitatea de a alege oferta care corespunde cel mai bine nevoilor bine nevoilor dumneavoastr─â, de la oricare dintre furnizorii de energie electric─â care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea dumneavoastr─â, de la oricare dintre furnizorii de energie electric─â care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea pe pia╚Ťa din Rom├ónia. Consultarea ofertelor disponibile poate fi f─âcut─â acces├ónd urm─âtoarea adres─â: pe pia╚Ťa din Rom├ónia. Consultarea ofertelor disponibile poate fi f─âcut─â acces├ónd urm─âtoarea adres─â: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife. ├Än cazul ├«n care, p├ón─â la data ├«ncet─ârii Contractului nu ve╚Ťi ├«ncheia un nou contract de furnizare, ├Än cazul ├«n care, p├ón─â la data ├«ncet─ârii Contractului nu ve╚Ťi ├«ncheia un nou contract de furnizare, urmeaz─â ca locul / locurile de consum pentru care nu ave╚Ťi contract valabil s─â fie preluate ├«n furnizare de un urmeaz─â ca locul / locurile de consum pentru care nu ave╚Ťi contract valabil s─â fie preluate ├«n furnizare de un furnizor de ultim─â instan╚Ť─â, ├«n condi╚Ťiile stfurnizor de ultim─â instan╚Ť─â, ├«n condi╚Ťiile stabilite de acesta. abilite de acesta. ├Än numele ├«ntregii echipe Restart Energy, v─â mul╚Ťumim pentru ├«ncrederea pe care ne-a╚Ťi acordata╚Ťi acordat-o aleg├óndu-ne furnizorul dumneavoastr─â de energie electric─â, regret─âm ├«ncetarea contractului prin ajungere la teremen ╚Öi v─â asigur─âm de ├«ntreaga noastr─â colaborare. V─â st─âm la dispozi╚Ťie ├«n continuare la adresele de e-mail [email protected] ╚Öi la num─ârul de telefon 0800 410 040 pentru orice alte informa╚Ťii considere╚Ťi a fi necesare. Cu stim─â, Restart Energy One SA

Practic, ce spune textul este c─â firma nu ├«╚Öi mai permite prelungirea unor contracte, iar asta duce la neprelungirea lor. M─â a╚Ötept s─â fie mai multe astfel de cazuri, dar ╚Öi al╚Ťi furnizori care procedeaz─â la fel.

Restart Energy One a ├«ncheiat primul semestru cu o cifr─â de afaceri de 110 milioane lei, ├«n cre┼čtere cu 73%, ├«n timp ce profitul net s-a majorat la 6,7 milioane lei, de la o pierdere de 3 milioane lei ├«n S1 2021, potrivit raportului financiar publicat la BVB.