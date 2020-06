Review Acer Swift 3 cu Intel Core i5 gen10

Generatia 10 de la Intel este disponibila si pe seria Swift de la Acer. Am testat modelul Swift 3 dedicat persoanelor care cauta un laptop subtire si usor.

Daca ati citit review-urile anterioare despre seria Swift atunci stiti despre ce este vorba. Acer ofera laptop-uri subtiri si foarte usoare echipate cu hardware puternic pentru sarcinile zilnice.

Seria Swift 3 este adresata oamenilor care calatoresc mult cu laptop-ul in spate. Swift 3 este construit din materiale usoare precum aluminiu si magneziu, dar ramane un laptop solid.

Fiind un laptop foarte subtire nu poate fi echipat cu un sistem de racire foarte avansat, motiv pentru care procesoarele regasite pe acest model sunt tactate la frecvente mici.

Intel pare sa fie cea mai buna optiune in acest segment (sau era) deoarece au experienta cu procesoarele ULV, iar performanta core per core este net superioara (sau era) in comparatie cu procesoarele AMD.

Pe scurt, la interior avem un procesor i5-1035G1 la 1.2GHz, quad core si cu 8 thread-uri, 16GB RAM, placa video Intel UHD Graphics, SSD cu interfata M.2 de 480GB si ecran Full HD 14 inch pe 60Hz.

Design-ul este simplu si curat cu balamale solide si margini foarte subtiri in jurul ecranului. Este destul de flexibil ceea ce consider ca este un plus mai ales atunci cand il transporti. Cantareste 1.2kg si masoara 319.5 x 15.95 x 217 mm.

Pe lateral stanga o sa gasiti un port HDMI, USB 3.0 si un port USB C Thunderbolt cu functie de incarcare. Este de apreciat suportul Thunderbolt ce ofera viteze mult mai mari.

Pe lateral dreapta o sa gasiti doar un USB 2.0 si jack-ul combo pentru casti. Dispune de un senzor de amprenta integrat in zona tastaturii langa sagetile de navigare.

Printre dotarile care fac acest laptop sa fie interesant mai gasim Wi-Fi 6, deci daca aveti un router ax puteti prinde viteze foarte bune pe wireless. Se vede clar directia acestui laptop si catre ce segment este destinat.

Swift 3 este un laptop gandit pentru performanta in mediul office deci nici vorba sa ruleze cele mai noi jocuri pe high. Totusi, am rulat un R20 si 2 teste pentru SSD pentru a afla niste scoruri orientative.

Not bad pentru un laptop office. Singura problema intalnita a fost cu temperatura procesorului care in regim de benchmark a ajuns la 80 de grade. Da, pentru un procesor cu o frecventa atat de mica consider ca este o temperatura mult prea ridicata. Dar repet, toata lumea stie ca generatia 10 de la Intel nu este una tocmai rece.

Ce mi-a mai placut la acest laptop a fost autonomia foarte buna de 5 spre 6 ore de utilizare. L-am folosit pentru a scrie articole pe site, am luat Youtube-ul de la inceput si pana la sfarsit, m-am jucat putin pe browser si cam atat. Deci daca vrei sa lucrezi poti sa o faci fara probleme 5-6 ore fara sa-l alimentezi. Evident, in functie de cat de mult il folosesti poti scoate si 4 ore de autonomie.

Pe scurt: iti ofera un port Thunderbolt pentru a transfera fisiere la viteze foarte mari, SSD-ul in format M.2 si cu interfata PCI ofera la randul sau viteze foarte mari pentru transfer si timpi mici de incarcare, Wi-Fi 6 iti asigura accesul rapid la internet fara cablu, iar procesorul de generatie noua se dovedeste suficient de potent pentru a face fata unor sarcini zilnice complexe. Alaturi de cei 16GB poti fara probleme sa deschizi multe documente, aplicatii si tab-uri in Chrome.

Pretul pentru o varianta un pic mai slab dotata este de 2699 lei la eMAG. Are 8GB de RAM in loc de 16GB si SSD de 256GB in loc de 480GB.