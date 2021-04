Review vivo x51 5G – noul camera-smartphone

Pe la mijloc de februarie am fost invitat la evenimentul care a reprezentat intrarea unui nou producător de smartphone pe piața internă: vivo (detalii aici). Și, pentru că intră în fișa postului să fiu (cât mai) la curent cu noutățile din tech, știam de X51 5G din presa internațională. Fiind un telefon axat pe partea de foto-video, dar încă neimportat în România, am cerut o unitate la test, pentru a vă prezenta detalii (link).

Display ecran de tip 3D Curved Ultra O Screen, cu panel E3 Samsung AMOLED HDR10+, protejat de sticlă Schott xtension® Up, având rată de refresh 90Hz și rată de răspuns de 180Hz, cu dimensiune de 6,56 inci (~90.6% display ratio); rezoluție 2376 x 1080 (FHD+) Chipset procesor Qualcomm® Snapdragon™ 765G 7nm, Octa-core; CPU 1*2.4GHz + 1*2.2GHz + 6*1.8GHz Kryo475; GPU Adreno 620 Memorie RAM 8GB LPDDR4x Camera foto Principală: cvadruplă – 48MP, F1.6, 1/2”, 0.8μm, PDAF+LDAF+OIS+Gimbal/13MP, F2.46, 50mm portrait, 1/3”, 1.12μm, AF, 2x optical zoom/8MP, F2.2, 15.7mm 120° Super Wide-Angel/ 2.5cm Super Macro, 1/4”, 1.12μm, AF/8MP, F3.4, 1/4.4”,1.008μm, AF+OIS, 60x Hyper-zoom, 5x Optical zoom Are Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează [email protected] Secundară: 32MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Are tehnologie AI si HDR și filmează la [email protected] Stocare 256GB UFS2.1 Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz MIMO; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD; GPS A-GPS/GPS/Galileo/GLONASS/BDS; NFC Sistem de operare Android 10 (cu update deja disponibil la Andoid 11); intrerfață Funtouch OS Acumulator 4315mAh (Litiu-Polimer), compatibilă cu Fast Charge la 33 W Altele dimensiuni 158.46 x 72.8 x 8.04 mm; greutate 181,5 g; culoare disponibilă Alpha Grey; senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran, Hi-Fi Chipset: AK4377A; senzor de amprentă sub display

Ambalaj și accesorii

În cutia de retail (care m-a dus cu gândul la Nokia N97 mini, primul meu smartphone) am avut telefonul, încărcătorul și cablul USB-C, o husă de silicon, tradiționalele broșuri și… o pereche de căști XE710 (3.5mm jack), însoțite de adaptorul Type-C. Știți povestea, decât căști slab calitativ, mai bine deloc. Dar astea chiar se aud bine, stau bine în ureche și arată bine. M-a contrariat faptul că erau pe mufă Jack, dar telefonul nu are așa ceva. Deci fie au fost niște căști rămase de undeva și puse în pachet, pe modelul să fie, ori vivo s-a gândit la utilizatorul final și a preferat să ofere o pereche de căști pe care să o pot folosi și la alt device. Vorba unui personaj celebru prin România pre-pandemică (uite, se pare că lipsa acestuia de pe ecrane poate fi încadrată la chestii faine pe care COVID ni le-a adus!): ”Să zicem că da, să sperăm că nu!”

Telefonul a venit cu o folie de protecție deja aplicată, care părea a fi de silicon. All in all, pare destul de calitativă și de rezistentă la șocuri. Dar tot aș cumpăra una de sticlă securizată, care este muuut mai ok!

Design și construcție

Telefonul arată bine, este elegant, deși nu sunt deloc adeptul sticlei curbate. A! Doar mie mi se pare că seamănă cu Samsung S9 sau S9+?

Rama telefonului este aluminiu, dar spatele este din sticlă, deși culoarea te duce cu gândul tot la aluminiu, datorită nuanței în care este vopsit. Despre aceasta, producătorul spune:

Alpha Gray este albastrul argintiu din profunzimea cerului, sugerând că, pe măsură ce gravitația se retrage, haosul se reduce și ordinea este restabilită. Această culoare implică cerul sau viitorul, derivând între real și ireal.

Telefonul se simte bine în mână, are grip bun, nu este deloc alunecos (remember Sony Xperia 5 II?) și este destul de ușor pentru a fi folosit și doar cu o singură mână.

Partea frontală are marginile înguste, iar sticla curbată dă un aspect de infinity display. Camera selfie este plasată în colțul din stânga sus, iar butoanele de pornit/oprit și cele de volum se regăsesc ambele pe laterala dreptă (mda, nu putea fi totul perfect, nu?). Pe muchia laterală de sus avem antena și o inscripție care spune 5G PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY. Difuzorul pentru apel este aproape insesizabil.

În zona de jos avem tăvița SIM, mufa USB-C (folosită și pentru căști și pentru încărcare) și difuzorul.

Pe partea din spate lucrurile devin foarte interesante. Asta pentru că numele companiei și locația de producție sunt scrise pe lungime, într-o nuanță argintie. Dar, ce atrage și mai mult atenția este modulul de cameră, care este dreptunghiular, și despre care vivo spune dual tone design. Practic, partea superioară a construcției camerei (nivelul 1) conține obiectivul principal, pe cel bokeh și camera super wide-angle, setate în negru clasic, iar partea inferioară (nivelul 2) conține camera periscop și are același ton de culoare cu carcasa. Partea rea este că nu prea poți folosi telefonul decât cu o husă, pentru că riști să zgârii lentilele sau să le murdărești. Și cum vivo nu importă modelul în România (cel puțin nu acum), vei râmâne cu husa siliconata transparentă din pachet. Dacă nu ești pretențios, nu e mare bai, cum se zice prin Ardeal. 🙂

Terminalul este ceritificat IP53, adică oferă o rezistenţă mare la particule şi medie la lichide. Mai simplu, un vivo X51 5G, poate rezista la o ploaie uşoară, dar nu la o filmare subacvatică. Deci, este în regulă să filmați cu el de pe marginea piscinei, când vă arată pruncul cum știe să înoate, dar ar fi de preferat să nu intrați cu el înăuntru… Cu telefonul, mă refer.

Concluzia acestui capitol este că telefonul arată foarte bine, iar decizia de a-l comercializa într-o singură culoare a fost una inspirată.

Software și performanță

Cei care mai citesc review-urile mele sunt la curent cu preferința pentru un sistem de operare cât mai curat. Funtouch OS nu prea suna a așa ceva, când am citit specificațiile. Dar, după ce l-am buutonat puțin, am descoperit că nu este departe de Oxygen OS cu care sunt obișuit. Veți zice că trebuia să mă aștept la asta, dat fiind că vivo, OPPO, Realme și OnePlus sunt toate sub umbrela BBK Electronics Corporation. OK, așa este, dar cum la lansare, echipa de management a specificat clar că sunt companii diferite, sper că îmi îngăduiți circumspecția.

Am folosit telefonul ca daily driver destul timp, iar voi știți deja că nu sunt deloc delicat cu telefoanele mele, vorba ceea: Dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă, dacă-i popă să citească și dacă-i smartphone să fie folosit la greu! Ei bine, X51 5G nu a dat niciodată semne de oboseală. Și, ca să vedeți că nu glumesc, vă las o captură de ecran cu aplicațiile pe care le am instalate:

Telefonul vine cu Android 10 din fabrică, dar la 10 minute de la pornire am primit notificare de update la Android 11. De altfel, am mai primit un update minor, pe timpul utilizării.

Rezultatele de la testele sintetice sunt cele de mai jos:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Două probleme am găsit la acest Funtouch OS – deși am setat ca launcher implicit Nova Prime (îl folosc de mult timp și mă ajută, dat fiind că testez un telefon pe lună, în medie), de multe ori, la deblocare, apărea lancherul proprietar. Dacă apasam din nou butonul de show desktop, revenea la Nova. De asemenea, poate mai enervant a fost faptul că, deși la configurarea inițială îmi arăta că pot folosi navigarea cu cele 3 butoane virtuale sau pe cea cu gesturi, ulterior am putut folosi doar prima. Am ăncercat gesturile, dar de dragul review-ului am optat să văd cum se descurcă și cu butoane. Mare mi-a fost mirarea să văd că nu mai am cealaltă opțiune disponibilă apoi. Sunt sigur că aceste mici bug-uri se vor corecta pe viitor, dar merită menționate.

A! Să nu uit – telefonul este compatibil cu tehnologia 5G de la noi din țară. Pe verificatelea, la Digi.Mobil.

Ecran și sunet

Panelul este unul Samsung, care oferă un refresh rate de 90Hz, v-am povestit deja. Prin urmare, era clar că va fi unul calitativ. Este destul de luminos și bine calibrat, astfel încât poate fi folosit și în condiții de lumină slabă, dar și în cea puternică. Ca minus, trebuie să remarc că software-ul nu este bine optimizat pentru tipul panelului folosit. Astfel, site-urile se încarcă cu text și pe zona rotunjită de pe margine, iar videoclipurile, fie ele pe YouTube, Facebook sau Netflix, nu sunt redate pe tot ecranul.

Protecția este oferită de sticlă Schott xtension® Up, pe care producătorul o prezintă a fi cu 20% mai bună decât altele similare (detalii aici). Cred că este primul telefon cu astfel de protecție pe care îl testez. Cum nu am avut în plan un drop test, nu pot confirma, dar nici infirma calitatea. 🙂

vivo a fost primul producător care a introdus Hi-Fi la telefoanele mobile, iar dispozitivele sunt construite cu un ADN muzical, spune producătorul. Cert este că acel cip audio Hi-Fi independent certificat Hi-Res AK4377A oferă o mai mare profunzime a sunetului, mult peste ce oferă alte telefoane. AK4377A include DAC de 32 de biți și un amplificator de putere pentru căști. Apropo de asta – dacă folosesți niște căști profesionale, mai ales de tip over the ear, vei putea beneficia de o audiție de excepție. Am împrumutat niste căști Panasonic bluetooth de la un prieten și am rămas plăcut impresionat. Bine, nici cu vivo TWS primite la review nu mă plâng la acest capitol. Oricum ar fi, este o plăcere să asculți Iorgovan frumoasă floare de pe vivo X51 5G. Mai ales pentru bănățenii mei făloși! 😛

Deși nu l-am folosit, am văzut că telefonul oferă setări diferite, în funcție de vârsta utilizatorului:

Camera foto și video

Acesta este motivul principal pentru care ai cumpăra acest model. Camerele cu care este dotat promit calitate, dar cel mai mare plus este reprezentat de sistemul de stabilizare al imaginii. Unghiul anti-shake al sistemului Gimbal pentru camera foto vivo X51 atinge X3 ° + Y2 °, iar unghiul anti-shake, în scenariile de rulare pe timp de noapte, este de trei ori mai mare decât al OIS tradițional.

Sistemul folosește o structură cu bilă dublă pentru a realiza rotația axelor X și Y, asigurând stabilizarea tridimensională. Designul final echilibrează aspectul exterior și aspectul interior, deoarece reduce suprafața structurii cu 40% și grosimea cu 1 mm, asigurând totodată funcționalitate satisfăcătoare și unică. Acesta utilizează mișcarea întregului modul pentru a menține cadrul stabil, fără a estompa marginile, astfel încât întreaga imagine să fie clară. Astfel, comparativ cu telefoanele fără OIS, sistemul de pe acest terminal poate crește viteza obturatorului de siguranță de opt ori pentru a suplini efectiv tremurarea mâinii. Acest lucru este deosebit de benefic noaptea când este nevoie de expunere îndelungată.

Dacă mai pui, pe lângă toate de mai sus, și senzorul foto Sony IMX598, devine clar că avem de-a face cu un camera smartphone în adevăratul sens al cuvântului.

Față de alte telefoane testate, în utilizarea în condiții de lumină slabă vom obține fotografii foarte calitative, obținând fotografii decisiv mai luminoase, fără zgomot digital și eliminând mai ales micro-estomparea care, în general, în acest mod de fotografiere. Avem, de asemenea, opțiunea de a filma în modurile Astrofotografie și SuperLuna (nu am avut norocul de un cer senin în perioada testului, dar aici găsiți exemplificarea opțiunii).

Album pe Google Photos

timelapse mode:

slow-mo mode:

video interior:

video exterior:

Baterie

Mi se pare de-a dreptul interesant că avem parte de o baterie de 4315 mAh. Nu 4000, nu 4300, nici măcar 4350! Poate au ales valoarea doar pentru senzația de WOW! pe care o va genera numărul, cine știe. Cert este că X51 5G putea veni și cu acumulator mai mic, atât timp cât are parte de FlashCharge la 33W! Cum se traduce asta pentru utilizatorul final? Păi ai nevoie de 30 minute pentru a încărca bateria de la 0 la 50% și de o oră pentru un ciclu complet. Bine, vivo spune așa:

FlashCharge de 33W introduce energie mult mai repede decât înainte. Un algoritm FFC suplimentar îmbunătățește și mai mult eficiența de încărcare – durează doar 30 de minute pentru a încărca o baterie goală de la 1% la 59% și de la 68 de minute la 100% de la 0%.

La toate acestea se adaugă sistemul de răcire cu lichid, care permite utilizarea intensivă, chiar și când este la încărcat, fără a permite încălzirea terminalului. Obișnuit cu al meu OnePlus 6, care nu frige, dar nici nu rămâne rece, la o utilizare intensă, mi se pare binevenită opțiunea. Clar, următorul meu telefon va avea parte de așa ceva!

Pe toată perioada de folosire telefonul a reușit să facă față cu brio modului meu de utilizare, dar la final de zi tot mă prindea cu sub 20% baterie, așa că îl încărcam oricum zilnic.

Preț, puncte pro și contra

Nu am găsit listat telefonul pe vreun site din România (apropo, acesta este și primul review din țară, nu că ne-am lăuda…), dar putem aproxima că îl vom vedea pe la 4000 RON, ținând cont că în UK este 750 lire. Prețul este relativ mare, dacă vorbim de un brand nou, practic necunoscut la noi. Dar, fiindcă vorbim despre un telefon calitativ, bine realizat și cu performanțe bune pe partea de foto-video, nu este ceva ieșit din comun. Iar asta v-o spune cineva prin mâna căruia au trecut destule telefoane!

PRO

performanțe bune foto-video

dual-sim, compatibil 5G

update la Android 11 primit imediat ce îl pornești

încărcare rapidă la 33W

autonomie bună

design plăcut

display excelent

FuntouchOS cu puține intervenții din partea producătorului

senzor de amprentă integrat în display

căști și adaptor audio în pachet

CONTRA

preț relativ mare pentru un brand nou

procesor mediu (Snapdragon 765)

difuzor mono, deși are cip audio dedicat

