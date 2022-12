Schimbare furnizor in 24h: inca nu functioneaza, dar sunt la Hidroelectrica (Follow Up 2)

Am reusit! S-a intamplat minunea: sunt client Hidroelectrica. Nu s-a intamplat in 24h, ci mai degraba in vreo 10 zile lucratoare, dar e bine si asa.

Pe 18 noiembrie 2022 treceam prin toti pasii necesari pentru a deveni client Hidroelectrica. Si am ales data de intrare in vigoare a contractului 21 noiembrie, fiind prima zi lucratoare dupa contractare. Pe 22 noiembrie verificam pe site-ul distribuitorului daca s-a schimbat ceva la nivel de furnizor. Si nimic. Despre astfel de verificari a vorbit si Cristi intr-un articol.

Ei bine, de atunci pana azi am verificat in (aproape) fiecare zi. Iar astazi s-a intamplat schimbarea (sau azi s-a procesat), actualul meu furnizor de electricitate fiind Hidroelectrica.

Altfel, se pare ca desi termenul (nou) de redeschidere a utilitatilor pentru clientri (facturari si reclamatii) era 1 decembrie, inca nu s-a intamplat nimic pe partea aia. Dar sunt convins ca pana la urma le vor da drumu. Trebuie doar rabdare.