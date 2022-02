Sondajul de marți: Cât de veche este mașina voastră?

Pornind de la articolul lui Gabi, de ieri, am avut o discuție interesantă pe grupul redacției. Indiferent de opinie, toți cinci am ajuns la o concluzie comună – pe străzile noastre sunt mult prea multe mașini neconforme.

Iar ca totul să fie în ton cu povestea, pe drum spre cabinetul de fizioterapie am nimerit în spatele unui Golf 3 care scotea niște noxe (prea) vizibile și mult prea înecăcioase pentru 2022. Atât de rău mirosea după el, că am coborât la semafor să văd dacă sub capota mea totul este ok. Am verificat și să nu am frâna de mână trasă. Nu de alta, dar eram cu Loganul vechi, din 2005, dar pe care îl duc la ITP anual, la revizii și toate cele. Și nu dau șpagă pentru a trece cu bine. Chiar vara trecută am cheltuit 2000 lei pentru a-l pune la punct.

Apropo de Golf, când am ajuns în dreptul lui, am văzut că pragul stânga față era găurit și umplut cu spumă poliuretanică. Practic, mi-a adus aminte de un banc de pe vremea comuniștilor, auzit pe la părinți:

La o uzina romaneasca de automobile, doi ingineri stau la o tigara:

– Auzi, zice primul, ce ar trebui schimbat ca masinile romanesti sa corespunda normelor internationale ?

– Normele internationale.

Așa că, să vedem. cât de vechi sunt mașinile pe care le conduceți? Am lăsat posibilitatea de a alege două răspunsuri, că poate aveți mai multe mașini. Dacă sunteți proprietar de trei, sau mai multe, cu siguranță dețineți și laptop și telefon, așa că votați de pe dispozitive diferite, ca niște chiaburi ce sunteți! 🙂 La final, comparăm rezultatul cu ce zic statisticile oficiale!

Voi începe eu – am un Logan din 2005, care este programat să fie schimbat cu o electrică mică, de oraș, la anul, dar și un Kodiaq din 2019. Bine, ăla e pe numele nevestei, dar m-a ales pe mine drept chauffeur oficial și neremunerat.