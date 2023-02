Synology DiskStation DS223: un NAS economic de buget

Ma stiti deja, folosesc in „ecosistemul” casei mele un NAS de multa vreme. Am ceva articole aici pe tema asta (le pun la final) asa ca, din cand in cand, ma mai interesez ce mai apare pe piata. Asa a fost si cu DiskStation DS223.

Acesta este un nou NAS din familia Synology, unul de accesibil, bun pentru acasa, care te poate ajuta cu cateva lucruri simple.

In primul si in primul rand, poti sa-ti faci propriul cloud. Asta pentru ca NAS-ul are 2 bay-uri pentru HDD-uri de 3.5 sau 2.5 inch si suporta pana la 36 TB spatiu de stocare. Mai mult decat suficient pentru utilizare casnica. Iar Synology are niste aplicatii faine dedicate pentru propriul cloud. Si sunt disponibile pentru toate platformele: Android, iOS, Windows, Mac si Linux.

Il poti folosi pentru backup simplu si automat, pentru restaurarea datelor, fie ca sunt documente, poze sau multimedia si pentru accesarea lor de oriunde din lume. Totul folosind aplicatiile mentionate.

Nu in ultimul rand, il poti folosi si pentru a integra cateva camere de supreveghere pe el sau pentru a migra colectia de poze de pe Google Photos pe propria solutie de gazduire.

Ceea ce e foarte fain, e ca toate aceste functionalitati simple, de baza, pot fi configurate aproape de oricine, iti trebuie doar minime abilitati tehnice. In restul totul e click-click-next-next.

Insa fiind o varianta de buget, nu vei avea foarte multa putere de procesare. Asta pentru ca DiskStation DS223 are 2 GB RAM DDR4 si, din pacate, din ce citesc in specificatii dar si din ce am vazut „live”, nu mai poti face upgrade. Deci nu te poti intinde la foarte multe aplicatii instalate, insa poti face minimul de backup, cloud si poze pe el, cum va spuneam anterior. Totul pe un mediu controlat si sigur. Procesorul in schimb ar trebui sa ofere putere suficienta, pentru ca e un RTD1619B quad-core la 1.7 GHz de la Realtek.

Eu cred ca e o varianta inlocuitoare buna la vechiul DS120j, pe care eu il folosesc pentru redundanta intr-o alta locatie si care, din pacate, are doar un singur bay.

Tu folosesti un NAS? Daca nu, uite cam pentru ce il folosesc eu pana acum:

NAS-ul va fi disponibil incepand cu zilele acestea in magazinele de IT.