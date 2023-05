Top 5 placi video de cumparat ACUM intre 1000 si 2500RON

Cu o serie de reduceri aplicate de producatori, e un moment bun sa ne uitam peste oferta de placi video disponibile.

Si sa constientizam importanta limitarilor oferite de memoria acestora. De la finele anului 2022 si pana in prezent mai multe titluri nou lansate au dovedit prin optimizari mediocre si texturi de inalta calitate ca 8GB memorie VRAM nu sunt suficienti pentru gaming optim in special 1440p la nivel Ultra. Insa cu mici tweaks se poate juca orice si in 1440p si pe 8GB VRAM, odata ce optimizarile sunt la locul lor.

Realistic vorbind, marea majoritate a gamerilor folosesc inca 1080p si asta a fost si rezultatul sondajului facut de Cristi.

Cu gandul spre gamerii de serviciu care sunt dispusi sa plateasca doar pretul corect per performanta, am cautat 5 placi video nici ieftine, nici scumpe, care sa nu-i dezamageasca.

eSports si 1440p moderat

Am acoperit pe larg Intel ARC A750 aici si o consider solutia de buget potrivita pentru foarte multe calculatoare. Va rula fara probleme orice titlu eSports chiar in 1440p, iar titlurile moderne pot fi rulate cu un nivel de detaliu medium-high fara probleme. O gasiti la PCGarage.

O alternativa este AMD Radeon RX 6650XT (review aici), care e dotata la fel ca ARC A750 cu 8GB de memorie GDDR6 si este apropiata ca pret. O gasiti la eMag – astazi 31.05 cu 10% reducere din aplicatia mobila.

1440p curajos

AMD Radeon RX 6700XT este prima care imi vine in minte – e echipata cu 12GB memorie VRAM GDDR6 ceea ce ar trebui sa o ajute pe viitor in titlurile solicitante pe partea de memorie VRAM. La PCGarage costa 1900RON.

GeForce RTX 3060Ti ramane o solutie atractiva atata timp cat acceptam ca in anumite titluri va trebui sa scadem fie din rezolutie fie din nivelul de detaliu pentru a pastra o experienta fluida. Este echipata cu DLSS2, iar popularitatea acestuia in jocurile video continua sa creasca. Gabi v-a povestit in detaliu despre model aici. O implementare de la Palit se vinde la 2010RON.

Intel ARC A770 este a treia recomandare in acest segment. Este singura sub 2500RON de pe piata care ofera 16GB memorie VRAM. Mai multe despre ea puteti citi aici. Costa 1885RON prin eMag.

Din punctul meu de vedere, la ora actuala gasiti placi video potente pana in 2500RON. In acest segment se incadreaza si unele modele de RTX 4060 Ti de 8GB, dar mie unul mi-e greu sa o recomand avand in vedere ca ofera absolut 0% spor de performanta comparativ cu generatia anterioara si Nvidia a apelat la un cashgrab nesimtit cu acest model. AMD Radeon RX 6800 ar fi fost o alta placa pe care as fi recomandat-o cu incredere, dar pretul ei sare de 2500RON.

Update

eMag m-au auzit si vinde prin intermediul aplicatiei mobile doar astazi 31.05 Radeon 6800 sub 2500RON.