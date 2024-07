Am testat MSI GAMING X SLIM GeForce RTX 4070Ti SUPER – 5000 lei pentru 16GB VRAM

MSI ne-a pus la dispozitie o placa video de top, GeForce RTX 4070Ti SUPER, dar in versiunea Gaming X SLIM. Este o placa foarte compacta si se integreaza perfect in sistemele mai mici. Este una dintre cele mai bune placi de la Nvidia in acest moment si costa in jur de 5000 lei.

Lansata la inceputul anului, seria Ti SUPER aduce imbunatatiri importante fata de Ti simplu. De asemenea, implementarea celor de la MSI este una interensanta. Fix modelul despre care discutam noi este SLIM, deci exista si o varianta mai mare si cu o racire mai buna.

Slim, ca sa inteleaga toata lumea, este practic o placa video mai subtire, mai mica si mai compacta per total. S-a taiat din sistemul de racire, atata tot. Cum placile video au ajuns sa fie uriase, MSI a decis sa vina cu o solutie mai mica incat sa poata fi utilizata si in carcasa mai mici. Nu toti avem carcase cat un frigider.

Am testat MSI GAMING X SLIM GeForce RTX 4070Ti SUPER ╚Öi, av├ónd ├«n vedere c─â pre╚Ťul s─âu este de aproximativ 5000 lei pentru 16GB VRAM, am vrut s─â verific─âm dac─â ofer─â performan╚Ťa pe care o promite. Eforturile MSI de a crea o variant─â SLIM se reflect─â ├«n aspectul pl─âcii video ╚Öi ├«n modul ├«n care se comport─â sub presiune. Aceasta utilizeaz─â un sistem de r─âcire TRI FROZR 3, dotat cu ventilatoare TORX FAN 5.0. ├Än ciuda dimensiunilor sale compacte, radiatorul este, ├«n realitate, unul destul de masiv. Baza radiatorului este fabricat─â din cupru pentru o absorb╚Ťie mai eficient─â a c─âldurii, iar cele ╚Öase heat-pipe-uri care trec prin talpa radiatorului contribuie la disiparea c─âldurii ├«ntr-un mod performant.

Un aspect notabil este c─â ventilatoarele se opresc complet atunci c├ónd placa video nu este supus─â unei sarcini mari, ceea ce ├«nseamn─â c─â, ├«n mod normal, ├«n idle, placa este extrem de silen╚Ťioas─â. ├Än timpul sesiunilor de jocuri mai pu╚Ťin solicitante, cum ar fi League of Legends, ventilatoarele nu pornesc deloc sau ├«ncep s─â func╚Ťioneze abia dup─â o or─â de gaming, ╚Öi chiar ╚Öi atunci la o turatie foarte mic─â.

├Äns─â, ├«n cazul jocurilor mai solicitante, cum ar fi titlurile cu grafica de ultim─â genera╚Ťie, ventilatoarele devin mai active ╚Öi, de╚Öi nu sunt excesiv de zgomotoase, vor fi perceptibile. Nivelul zgomotului produs de ventilatoare poate varia ├«n func╚Ťie de carcasa utilizat─â, inclusiv dac─â aceasta are panouri antifonice, din sticl─â sau metalice ╚Öi dac─â este a╚Öezat─â pe birou sau sub birou.

Placa dispune de urmatoarele specificatii:

Arhitecura Ada Lovelace 4nm

GPU Boost Clock – 2570MHz

Shader Model – 6.6

Texture Units – 264

Raster Operators – 112

CUDA Cores – 8448

16GB memorie

256bit

Frecventa memorie – 22400MHz

HDMI 1x

DP 3x

Tehnologii: DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS, Ansel, FreeStyle,ShadowPlay, Highlights, GPU Boost, RT Cores 2.0, Tensor Cores 3.0

Alimentare – 1x 16pin PCI-E cu mufa proprietara NVIDIA in pachet

Dimenisuni – 307 x 125 x 51mm

Platforma de test

Nu sunt deloc adeptul testelor sintetice. Nu le urăsc, dar realitatea este mereu alta. M-am lovit de chestia asta de multe ori. Cele mai bune teste sunt cele reale, adică jocurile. Vezi acolo cât de performantă este placa atunci când te joci și FPS-urile se ridică la nivelul așteptărilor. Un scor dintr-un benchmark pentru mine nu înseamnă nimic.

Am folosit doar de dragul testului 3DMark, dar rezultatele ob╚Ťinute ├«n jocuri sunt excelente. Cei 16GB VRAM sunt fix ce trebuie ├«n condi╚Ťiile ├«n care multe jocuri necesit─â o cantitate mare de VRAM pentru a rula pe detalii ridicate. 8GB nu sunt suficien╚Ťi pentru rezolu╚Ťie 2K sau 4K ╚Öi detalii ultra. Consider c─â orice tip de plac─â de 8GB RAM este suficient─â pentru Full HD sau maxim 2K cu set─âri grafice sc─âzute.

├Än cazul nostru, am testat urm─âtoarele jocuri pe rezolu╚Ťie 2K ╚Öi detalii grafice maxime. Am pus totul pe Ultra sau Very High, ├«n func╚Ťie de op╚Ťiunile din joc, ╚Öi am activat Ray Tracing pe maxim unde era cazul. Rezultatele vorbesc de la sine. FPS-urile sunt medii, nu discut─âm despre peak-urile de performan╚Ť─â. Practic FPS-ul mediu este cel real.

Spider-Man Remastered ÔÇô 94FPS

Death Stranding ÔÇô 181FPS

Control ÔÇô 84FPS

Shadow of the Tomb Raider ÔÇô 126FPS

RDR2 ÔÇô 99FPS

FarCry 6 ÔÇô 140FPS

AssassinÔÇÖs Creed Mirage ÔÇô 126FPS

Placa video a demonstrat o performan╚Ť─â consistent─â ╚Öi excelent─â ├«n jocurile moderne, la set─âri grafice maxime ╚Öi la rezolu╚Ťii de 2K. Placa se comport─â admirabil chiar ╚Öi ├«n cele mai solicitante titluri. Aceste rezultate indic─â faptul c─â MSI GAMING X SLIM GeForce RTX 4070Ti SUPER nu doar c─â ├«ndepline╚Öte a╚Ötept─ârile, ci le dep─â╚Öe╚Öte cu brio. Si in ciuda dimensinulor SLIM, placa video nu se incinge si are temperaturi foarte buna inclusiv in full load.

O gasiti la PC Garage la 5000 RON.