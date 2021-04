Ce urmează după LG-exit?

Gabi a scris despre decizia LG de a ieși de pe piața de smartphone-uri azi (link), însă zvonuri erau de ceva vreme despre asta. Când în business Life is not Good, un exit parțial te protejează de unul total – adică de faliment.

Parafrazând o zicere celebră, LG a murit, dar nici alții nu se simt mai bine. Mai ales că mai sunt exemple în acest sens. Primul mare exit de pe piață a fost cel al finlandezilor de la Nokia. De la unul dintre cele mai profitabile branduri a ajus să fie pasat, ca un cartof fierbinte, între Microsoft și HMD. Și, cu toate că au plusat pe nostalgia generațiilor trecute și pe marketing (să nu uităm că a devenit un Bond-phone recent), nu au reușit o revitalizare. Ba mai mult, au reușit să îngroape și ideea de Android One cu telefoane cu lag imens.

Au urmat cei de la Blackberry, care au mizat pe telefoane de business, exclusiv. Pe când au realizat că lumea nu preferă două terminale – unul de serviciu și unul personal – și nici tastaturile fizice, au ajuns la faliment. Au fost preluați de chinezii de la TCL, iar anul acesta ar trebui să lanseze un nou terminal 5G, tot cu tastatura fizică… Mi se pare că nu au învățat deloc din istoria Nokia, dar poate mă înșel eu și vom vedea o cerere imensă pentru modelul lor!!!

Să nu uităm nici de taiwanezii care au crezut că pot trăi ani buni pe urma succesului cu HTC One! Deși un telefon excelent ca și design și performanțe, nu a reprezentat decât un One Hit Wonder, pentru că au urmat eșecuri pe linie. Poate doar seria de smartphone U să fi încercat să mai repare ceva, dar a fost deja prea târziu! Drept urmare, au vândut bună parte din afacere către Google, care urma să folosească know-how-ul pentru viitoarele generații Pixel. Să sperăm că le iese, pentru că, pe moment, nu prea văd nici telefoane inovative, nici vânzări mari pentru Big G pe piața de mobile!

În fapt, situația nu este nouă – Kodak, Atari, Netscape, AOL, Yahoo!, Palm sau Polaroid sunt câteva exemple care îmi vin acum în minte. Ce au în comun toate? Lipsa de reacție în fața dezvoltării continue a pieței. Mai pe scurt – au uitat să inoveze, deși au fost lideri în domeniu, la un moment dat… Adaptarea la necesitățile actuale este obligatorie. Mai ales când aceste necesități sunt într-o dinamică aproape continuă, cum se vede.

Există și un exemplu pozitiv (acest cuvând atât de detestat acum!) pe piață: Motorola. La început de mileniu, compania avea peste 150.000 angajați, din care doar 10% au mai rămas după 15 ani! De la producătorul primului telefon mobil, de la seria RAZR, un adevărat exemplu de design inovativ, Motorola a ajuns succesiv în posesia Google și, acum, a Lenovo. A reînceput să miște pe piața de smartphone abia recent, dar spre deosebire de Nokia, pare că și-a făcut temele mai temeinic.

În următoarele perioadă avem tot mai multe premise să asistăm și la alte ieșiri de pe piață, dacă luăm în considerare pandemia care ne afectează și o oarecare saturare a pieței de smartphone. Pe cine pariați că vor fi următorii care vor părăsi scena? Încep eu – cred că Huawei va avea viață grea în perioada următoare… 😉