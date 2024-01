Volkswagen reduce preturile la gama ID pentru a tine pasul cu Tesla

Desi VW a declarat ca nu se implica intr-un razboi cu Tesla, iata ca a venit momentul in care acestia trebuie sa scada preturile pentru a putea concura cu…Tesla. Gama ID de la VW va beneficia de reduceri in Europa.

Gama ID va avea preturi reduse in Franta, Belgia, Germania si Norvegia si ofertele vor fi modificate astfel incat sa fie mai competitive. Culmea, anul trecut VW a declarat prin CEO-ul Oliver Bluume ca nu vor intra intr-un astfel de razboi cu Tesla. Amuzant.

Citez:

„Avem o strategie clară privind prețurile și ne concentrăm pe fiabilitate. Avem încredere în forța produselor și mărcilor noastre”

Amuzant sa vezi VW si fiabilitate in aceeasi fraza.

Tot anul trecut cand VW a inregistrati vanzari mai slabe pe gama ID, s-au batut cu pumnul in piept ca nu vor scadea preturile si ca nu-i intereseaza ce fac rivalii lor. Aroganta maxima.

Anul trecut am testat ID.5X, o masina despre nu mai mai scris pe ArenaIT. Nu am scris nicaieri despre ea pentru ca mi s-a parut atat de proasta incat nu puteam sa scriu ceva frumos despre ea. Ca idee, masina aia nu avea nici macar o priza de 12V la interior. Se conducea bine, era confortabila, dar atat, iar asta este prea putin pentru o electrica.

Norvegia este o piata importanta pentru electrice. Multe companii chineze au intrat in Europa prin Norvegia, iar acolo 82% din vanzari sunt EV-uri, dintre care 20% reprezinta doar Tesla. Aici, VW a redus drastic pretul la ID.3. La fel, in Belgia un ID.3 costa 39.990 euro, iar ID.4 a ajuns la 39.649 euro. Tot mi se pare mult in comparatie cu Tesla si ce ofera la banii astia.

Mai sunt si chinezii pe lista, iar companii precum BYD sau MG pun pe jar producatorii europeni. Eu v-am zis asta AICI….m-ati injurat. Vedem noi peste cativa ani. Poate chiar anul asta.

VW trebuie sa vina in 2025 cu un model ieftine de 25.000 euro, acel ID.2 despre care am scris AICI. Se pare ca il mai amana pana in 2026, ceea ce ar fi o greseala uriasa.

In 2025 se asteapta ca vanzarile de EV-uri sa atinga 4.8 milioane de unitati vandute, iar pana in 2030 sa fie 9.3 milioane de EV-uri pe soselele din Europa. Momentan, piata EV a crescut in 2023 de la 1.6 milioane de masini la putin peste 2 milioane. În acest an, Europa vizează ca 22% din cota de piață să fie formată din BEV-uri, față de 18% în 2023. Până în 2030, această cifră ar trebui să urce la 80%, iar apoi la 100% până în 2035.

