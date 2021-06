iOS 15 va putea rula si pe iPhone 6S si iPhone SE prima generatie

Ieri seara a avut loc marele eveniment Apple WWDC unde am vazut cateva noutati. Nu o sa vorbim in acest articol despre tot ce s-a lansat aseara pentru ca mi-a atras atentia faptul ca noul iOS 15, lansat aseara, este suportat de iPhone 6S.

Poate nu vi se pare cine stie ce, poate nu sunteti familiarizati cu produsele Apple. iPhone 6S a fost lansat in 2015 cu iOS 9, iar acest telefon va putea rula in 2021 cea mai noua versiune de iOS. Pe lista este iPhone SE prima generatie din 2016.

Pe lista sunt toate telefoanele de la 6S pana in prezent, adica 7, 8, X, XS, 11 si toate versiunile lor. Voi realizati treaba asta? Nu laud Apple, sub nici o forma, dar mi se pare incredibil ca un telefon de 6 ani poate rula fara probleme, fara lag, fara sacadari, cel mai nou sistem de operare.

Eu inca am 6S-ul, i-am schimbat bateria anul trecut si fuge si azi ca in prima zi. Este imprumutat unui prieten si-l foloseste zilnic. L-am cumparat in 2016 si de atunci merge non stop. Repet, i-am schimbat bateria anul trecut.

Ce parere aveti despre acest lucru? Initial se zvonea ca iOS 15 nu va mai fi suportat de telefoanele vechi, maxim iPhone 7, dar uite ca informatia a fost falsa.

Mi se pare ca toate telefoanele iPhone incepand cu 6S sunt extrem de puternice si de capabile din orice punct de vedere. Ajuta incredibil de mult si softul, dar totusi…