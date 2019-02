Samsung Galaxy Tab S5E – tableta pentru divertisment

Samsung a anuntat o noua tableta gandita in mod special pentru divertisment si consum multimedia. Tab S5E este o tableta usoare si subtire care se adreseaza persoanelor consumatoare de continut media si isi doresc un ecran mai mare.

Tableta masoara 5.5 mm si cantareste 400 de grame. Ofera o autonomie de 12 ore, vine cu Bixby in varianta 2.0, fiind astfel prima tableta cu acest asistent virtual, iar ecranul este AMOLED in format clasic 16:10. Carcasa este metalica, are margini subtiri, este pusa in miscare probabil de un procesor Exynos si are support DeX.

Va fi disponibila si la noi de prin vara la un pret inca necunoscut. Apropo, ce pret considerati ca merita o astfel de tableta destinata doar utilizarii de continut multimedia?