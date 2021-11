Top 4 telefoane sub 2000RON bune pentru fotografie si nu numai

Deși majoritatea visam doar telefoane performante, nu toți ne permitem să plătim prețul unui asemenea dispozitiv și de cele mai multe ori facem un compromis.

Acest compromis însă posibil să nu fie o idee rea în cazul anumitor telefoane mobile. Spre exemplu pe mine nu mă deranjează un ecran la rezoluția Full HD, nu am nevoie neapărat să fie 2K. Chiar mai mult, s-ar putea să primesc mai mult pentru banii mei: adică slot card SD sau jack de 3.5mm sau de ce nu, chiar ambele într-un telefon mai ieftin.

Astfel, haideți să vedem o lista cu 4 telefoane accesibile dar potente nu doar pentru fotografie, dar care pentru majoritatea oamenilor vor oferi putere arhisuficienta în activitățile zilnice. Lista este într-o ordine oarecare, iar dacă dețineți unul dintre modelele acestea sau aveți altul de recomandat, ni le puteți împărtăși prin comentarii. Poate mă ajutați să îl adaug și pe al cincelea în top, ca să fie un număr mai magic.

Samsung Galaxy A52s este primul telefon care îmi vine în minte. După ce am testat Galaxy A52 5G (diferența dintre cele două fiind doar procesorul, A52s având unul ușor mai bun), chiar m-am întrebat dacă mai are sens să-mi iau alt flagship. Acesta are un ecran Super AMOLED de 6.5 inch care rulează la rezoluția FullHD+ și o rată de reîmprospătare de 120Hz. Este un ecran excelent de folosit în orice condiții și cu o rată de reîmprospătare ridicată. Este de asemenea certificat IP67 împotriva apei și a prafului, iar construcția din plastic de calitate ii da un aspect premium. Camera foto principala are 64MP, care oferă zoom digital 2x, iar camera ultrawide are 16MP. Niște poze efectuate cu A52 care are aceiași camera foto găsiți în review-ul de aici. La fel ca A52, „s”-ul este un midranger cu de toate: autonomie bună datorită bateriei de 5000mAh, slot card SD, jack de 3.5mm, sunet stereo și încărcare rapidă la 25W. Procesorul Snapdragon 778, cei 6GB RAM și 128GB memorie internă vor satisface cu brio toate cerințele unui utilizator moderat. Acesta beneficiază si de 3 ani de actualizări majore de OS. Încă îl găsiți la Altex la preț promoțional.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro este un alt telefon care mi-a lăsat o impresie bună după utilizare. Camera foto de 108MP produce poze bune în toate scenariile și este însoțită de una ultrawide de 8MP. Niște mostre și mai multe gânduri despre telefon gășiți în review-ul de aici. Alte puncte forte ale acestui telefon sunt autonomia de aproape 2 zile și timpul bun de încărcare de 90 minute. Ecranul folosit este un AMOLED de 6.67 inch cu o rată de reîmprospătare tot de 120hz. Varianta cu 6GB RAM și 128GB stocare poate fi achiziționată de aici.

Apple are grijă și de cei care nu își permit să plătească sume colosale pentru mărul lor și au lansat anul trecut iPhone SE 2. Acesta are acum un preț sub 2000RON iar pentru cei care nu se pot obișnui cu Androidul este o soluție bună. Are o singură camera foto, împrumutată de la iPhone XR și produce poze bune. Vine cu un ecran de 4.7 inch, varianta de baza are 64 GB memorie internă și cu un procesor rapid Apple A13 Bionic foarte rapid.

Realme 8 Pro închide topul nostru. Este al doilea telefon cu senzor de 108MP din acesta și deși va spuneam în topul „greilor” că megapixelii nu sunt cel mai important factor decizional când vine vorba de fotografie, în cazul telefoanelor de buget un senzor mare ajută. Fotografiile realizate cu acesta vor fi pe gustul fanilor Samsung sau Huawei: sunt pline de culoare, iar senzorul de 108MP a fost pus la lucru pe partea de zoom: permite zoom digital 2x și 5x. Alături de acesta avem un senzor ultrawide de 8MP. „Dovezi” pe partea de fotografie gășiți în review-ul nostru de aici. Alte aspecte importante de menționat raportate la acesta sunt ecranul SuperAMOLED de 6.4 inch, ușurință de utilizare cu o singură mâna, autonomia și viteză de încărcare. Detaliat toate aceste informații le gășiți în review. Îl puteți achiziționa de aici.