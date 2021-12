Acer ConceptD – laptop de 16 inch pentru productivitate

ConceptD poate oricand sa fie o marca independenta de laptop-uri. Totusi, apartine de Acer si este o serie dedicata productivitatii. La cat este de diferita de fata de alte serii Acer, aceasta serie iese imediat in evidenta prin design si cateva date tehnice interesante. Modelul testat de mine peste sarbatori este un ConceptD de 16 inch pe care il puteti gasi si sub denumirea de cod Z9HC. Internetul va apartine sa cautati mai multe detalii, sigur vine in mai multe configuratii.

Ceea ce am testat eu a venit cu un procesor i7-11800H, ecran de 16 inch cu rezolutie WUXGA IPS, 1TB SSD, 16GB RAM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi AX, baterie de 56Wh si o placa video integrata.

Clar nu este un laptop de gaming, insa are alte avantaje. Ecranul validat PANTONE, design-ul usor si subtire, conectivitatea decenta, procesorul puternic si memoria RAM generoasa il fac ideal pentru o anumita nisa de utilizari.

Cine alege un ConceptD nu se va juca pe el. Fie este un fotograf, videograf sau un om care doreste sa fie productiv si are nevoie de un companion puternic si diferit.

Am realizat cateva teste, un R20, CPU-Z, am verificat temperaturile si am facut un test pentru SSD. Ceva simplu. Rezultatele sunt mai jos.

Despre procesor nu va pot spune prea multe. L-am mai testat cu alte ocazii, stiu ca e bun si are temperaturi decente. In full load se cam incinge, dar niciodata nu o sa stea minute in sir in sarcina maxima. Temperatura reala intr-o utilizare mixta este de 70 de grade. Iar in idle si in sarcina maxima vedeti poza.

SSD-ul speram sa fie putin mai mare, dat cu 1TB te poti descurca la limita daca esti o persoana productiva. Eu am un SSD de 2TB si deja l-am umplut, plus un HDD de 3TB din care mai am liber 1TB. Personal as opta pentru SSD mai mare pe seria ConceptD.

In rest, constructia laptop-ului este asa cum ne-am obisnuit de la aceasta serie. Este un laptop robust construit din materiale de cea mai buna calitate. Tastatura este placuta la scris si foarte confortabila, iar iluminarea este portocalie. Imi aduce aminte de ceasurile de bord de la Opel Corsa.

Are doua butoane de power, unul clasic pe tastatura si inca unul pe laterala stanga. Nu stiu de ce exista si acesta din urma deoarece laptop-ul nu este un convertibil. Cu siguranta rolul sau este pentru atunci cand laptop-ul se transforma in tableta si ai nevoie de un buton lateral de power ca la telefoane. Dar nu este cazul aici. Probabil a ramas acolo existand deja un model convertibil si era mai ieftin de produs asa decat sa-l scoata.

Despre porturi: HDMI, USB Type C cu Thunderbolt, Mini DisplayPort, LAN, USB 3.0, jack de casti si slotSD. Deci nu ai nevoie de un slotSD separat, laptop-ul are deja unul integrat si este numai bun pentru fotografi.

Are fante de ventilatie generoase pe toate partile, difuzoarele se aud de nota 10, iar ecranul validat PANTONE, desi nu se vede bine in fotografii, are niste culori superbe. Este calibrat din fabrica, si in ciuda tuturor parerilor negative despre IPS, negrul chiar arata a negru pe acest laptop. Este o mare bila alba acest ecran.

Bateria nu este o bestie, iti ofera 3-4 ore de autonomie daca ai nevoie. Dar am apreciat ca alimentatorul si cablul sunt tot albe.

Acer ConceptD nu este un laptop pentru oricine, deci nu ma asteptam sa prinda la public. Totusi, cei 2-3 oameni pasionati de fotografie, videografie sau care in general persoanele foarte productive, s-ar putea sa le placa acest laptop.