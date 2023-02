Acer Spin 3 – un laptop care se poate transforma in tableta

Laptop-urile nu sunt doar niste simple calculatoare portabile. Unele dintre ele sunt niste gadget-uri foarte interesante care te surprind de la primul contact. Cum este si Acer Spin 3, un laptop care poate fi utilizat in mai multe moduri datorita unui ecran tactil si a unor balamale ce ii permit sa fie pozitionat in diverse pozitii.

Introducere

Acer Spin 3 cu numele de cod SP314-55 este un laptop ultra portabil destinat persoanelor foarte active. Este mai mult decat un laptop oarecare. Este un gadget ce poate fi folosit pentru numeroase activitati, multe dintre ele chiar inimaginabile. Am vazut astfel de laptop-uri folosite in niste medii cum nu credeam vreodata ca o sa vad. Unii oameni care au o imaginatie bogata.

Acest laptop este construit pe un sasiu metalic, subtire, si foloseste niste balamale care ii permit ecranului sa se rabateze. Astfel, laptop-ul poate fi asezat in mai multe pozitii dupa cum o sa vedeti mai jos. Are si un stylus cu tehnologie Wacom pentru cei care vor sa deseneze sau sa interactioneze cu ajutorul lui, o autonomie pana la 13 ore si un procesor destul de capabil.

Design

Cum spuneam, foloseste un sasiu metalic, deci este rezistent. Cu toate astea nu este foarte greu, desi nu mi se pare foarte confortabil de utilizat in modul tableta si tinut cu o singura mana. Are marginile drepte si parte foarte familiar. Fantele pentru aerisire sunt mari si acestea vor asigura un flux de aer foarte bun in orice pozitie.

Porturile sunt suficiente: 1x USB 3.0 pe partea dreapta alaturi de un microSD reader si stylus. Pe partea stanga sunt doua USB C prin care puteti alimenta laptop-ul, 1x HDMI, 1x USB 3.0 si un jack pentru casti.

Tastatura nu pot spune ca m-a impresionat prea tare. In afara de faptul ca este silentioasa si corecta spatiata, calitatea ei nu pare sa se ridice la nivelul laptop-ului. Pare sa fie luata de la modelele mai accesibile.

Trackpad-ul este bun, pozitionat central si raspunde bine la comenzi.

Ecranul de 14 inch si rezolutie Full HD are margini subtiri si pare foarte solid. Capacul tot de metal il protejeaza bine si balamalele sunt foarte solide, deci nu o sa aveti probleme cu el.

Hardware

Pe partea hardware ofera un procesor Intel Core din generatia 12, iar in versiunea mea a ajuns cu un i5-1235U, ceea ce inseamna ca este un model cu consum redus de energie si o frecventa ceva mai mica. Totusi, are 12 nuclee si 12 thread-uri si este tactat la 2.5GHz. Nu este rau deloc, ba chiar se comporta bine in task-uri normale, simple, si sunt convins ca intr-o utilizare mai avansata o sa faca fata cu brio. Acest laptop trebuie sa se descurce foarte bine in task-urile de tip office, nu la randari video, jocuri sau animatie.

Memoria RAM ajunge pana la 16GB LPDDR4X, iar placa video este o integrata Iris Xe. SSD-ul este de 480GB si are viteze decente, dar nimic de speriat.

Temperaturile din timpul functionarii nu sunt rele deloc. Intr-un test de stres timp de 30 de minute, temperaturile maxime atinse au fost de 93 de grade, plecand de la o minima de 34 de grade. Nu a intrat in protectie, semn ca temperatura maxima admisa este mai mare de atat. Oricum, acest laptop nu va sta niciodata cu procesorul in 100% decat daca nu cumva va fi abuzat. Temperaturile intr-o utilizare normala nu au trecut de 49 de grade Celsius, deci la asta trebuie sa va raportati.

Concluzie si disponibilitate

Personal il vad ca pe un laptop bun la toate, mai putin gaming si editare foto-video. Este bun ca laptop zi de zi la birou, dar poti oricand sa-l transformi intr-o tableta si sa impresionezi oamenii din sala de sedinta cand ai o prezentare. Este bun sa te joci cand stai in pat, este bun ca laptop de concedii. Il vad chiar si in mainile unor pasionati de desen, laptop-ul fiind capabil sa ruleze Photoshop sau alte programe similare.

5299 lei pare sa fie pretul sau, conform unui biletel pe care l-am gasit in cutie. Nu l-am gasit momentan pe nicaieri, deci probabil trebuie sa apara.