Epic Games va oferi 15 jocuri gratis de Craciun

Oferta va fi disponibila prin magazinul proprietar Epic Store incepand de joi, 17 decembrie.

Titlurile nu vor fi disponibile toate intr-o singura zi, ci unul nou zilnic, pana la finalul anului. Anul trecut cei de la Epic au avut o promotie similara.

Pana pe 17 insa, nu uitati ca atat Tyranny: Gold Edition si Pillars of Eternity Definitive Edition sunt disponibile in mod gratuit. Le puteti obtine de aici.

❄️🎁 COMING SOON 🎁 ❄️

The Epic Holiday Sale returns on December 17. Unwrap great deals and prepare for 15 Days of Free Games! https://t.co/Ww6pybdm6X pic.twitter.com/gkfK2uAms4

— Epic Games Store (@EpicGames) December 10, 2020