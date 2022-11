Opinie (ne)populară: Autoritățile din România sunt complet inutile!

De data aceasta, cred c─â opinia mea va fi foarte popular─â, dar am p─âstrat denumirea seriei de articole, de dragul trasabilit─â╚Ťii.

Cei care mai citesc ce scriu pe aici ╚Ötiu povestea mea cu Fan Courier, al c─âror curier de pe ruta mea ├«mi blocase num─ârul ╚Öi, prin urmare, accesul la serviciile lor. Asta p├ón─â am ajuns la managerul lui, care l-a obligat s─â renun╚Ťe la blocare ╚Öi s─â discute cu mine. Bine, curierul nici acum nu a ├«n╚Ťeles de ce trebuia s─â fac─â asta ╚Öi nici nu (prea) vorbe╚Öte cu noi, c├ónd ne mai livreaz─â ceva.

Prima solu╚Ťie identificat─â de mine a fost s─â nu mai aleg livrarea de la ei, chiar dac─â asta a ├«nsemnat s─â pl─âtesc mai mult pentru asta. Noroc c─â majoritatea comenzilor mele sunt de la eMAG ╚Öi am easybox la mine ├«n sat…

V-am spus c─â am f─âcut reclama╚Ťia ini╚Ťial─â la Fan Courier, dar, pentru c─â nu au r─âspuns, am mers la ANPC. Ei bine, ace╚Ötia ╚Öi-au declinat responsabilitatea ╚Öi m-au anun╚Ťat c─â solu╚Ťionarea trebuie s─â vin─â de la ANCOM. Ei bine, zilele trecute am primit r─âspunsul de la ace╚Ötia din urm─â: spe╚Ťa ╚Ťine de ANPC, nu de ei!!! ­čÖé

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Stimate domnule R─éDUC─é, Ca urmare a sesiz─ârii pe care a╚Ťi transmis-o Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Protec╚Ťia Consumatorilor (denumit─â ├«n continuare ANPC), ce a fost redirec╚Ťionat─â Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Administrare ┼či Reglementare ├«n Comunica┼úii (denumit─â ├«n continuare ANCOM sau Autoritatea) ╚Öi ├«nregistrat─â la ANCOM cu num─ârul men╚Ťionat mai sus,┬áprin care reclama╚Ťi┬ásocietatea Fan Courier Express S.R.L. (denumit─â ├«n continuare Fan Courier) pentru modul ├«n care a gestionat comanda Dvs. de preluare a unui colet, v─â aducem la cuno┼čtin┼ú─â urm─âtoarele: ├Än domeniul serviciilor po╚Ötale, ANCOM ├«ndepline╚Öte atribu╚Ťiile de reglementare ╚Öi control potrivit legisla╚Ťiei ├«n vigoare, respect├ónd condi╚Ťiile de independen╚Ť─â opera╚Ťional─â ╚Öi func╚Ťional─â fa╚Ť─â de furnizorii de servicii po╚Ötale, ├«n conformitate cu cerin╚Ťele cadrului legal european ╚Öi na╚Ťional ├«n materie. Prin urmare, ANCOM nu se substituie managementului niciunui furnizor, Autoritatea neav├ónd competen╚Ťa legal─â de a impune anumite m─âsuri de management pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii serviciilor po╚Ötale furnizate. ┬áAstfel, ANCOM nu are competen╚Ťa legal─â de a impune Fan Courier s─â ├«╚Öi instruiasc─â angaja╚Ťii ├«n vederea ├«mbun─ât─â╚Ťirii serviciilor sau s─â realizeze anchete disciplinare prin care s─â investigheze ac╚Ťiunile acestora. Acestea sunt aspecte care ╚Ťin de derularea raporturilor de munc─â dintre Fan Courier ╚Öi angaja╚Ťii s─âi, pe de o parte, ╚Öi vizeaz─â modalitatea prin care furnizorul ├«n╚Ťelege s─â-╚Öi gestioneze rela╚Ťia cu clien╚Ťii, pe de alt─â parte. Totodat─â, men╚Ťion─âm ╚Öi faptul c─â, potrivit prevederilor art. 2 pct. 7 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile po┼čtale, aprobat─â, cu modific─âri ╚Öi complet─âri, prin Legea nr. 187/2013, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, colectarea unei trimiteri po╚Ötale reprezint─â ÔÇ×opera┼úiunea de preluare a trimiterilor po┼čtale realizat─â fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adres─â indicat─â de expeditor;ÔÇŁ [subl. ns.], iar potrivit art. 2 pct. 10 al aceluia╚Öi act normativ, data depunerii trimiterii po╚Ötale ├«n re╚Ťeaua unui furnizor de servicii po╚Ötale reprezint─â data la care trimiterea po╚Ötal─â a fost colectat─â. ┬áDe asemenea, potrivit art. 33 alin. (2) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 13/2013, ÔÇ×La momentul accept─ârii unei trimiteri po╚Ötale ├«n re╚Ťeaua po╚Ötal─â, ├«ntre furnizorul de servicii po╚Ötale ╚Öi expeditor se consider─â ├«ncheiat un contract individual, ├«n condi╚Ťiile generale prev─âzute la alin. (1)ÔÇŁ[1]. ┬áSitua╚Ťia reclamat─â de Dvs., respectiv faptul c─â┬áfurnizorul de servicii po╚Ötale┬ánu a dat curs solicit─ârii Dvs. de preluare a unei trimiteri po╚Ötale, nu este reglementat─â de legisla╚Ťia din domeniul serviciilor po╚Ötale. ┬á├Än fapt, prin plasarea unei comenzi online pe site-ul https://www.fancourier.ro/┬ásau prin intermediul unui apel telefonic,┬áapreciem c─â a╚Ťi ├«ncheiat cu Fan Courier un contract prin mijloace de comunica╚Ťie la distan╚Ť─â, caz ├«n care sunt aplicabile prevederile Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 34/2014[2], iar institu╚Ťia competent─â s─â verifice respectarea prevederilor acestui act normativ ├«n cazul reclamat de Dvs. este ANPC, c─âreia v-╚Ťi adresat ini╚Ťial[3]. De altfel, calitatea de furnizor de servicii po╚Ötale a Fan Courier este absorbit─â de calitatea sa de prestator de servicii, ceea ce atrage, implicit, inciden╚Ťa legisla╚Ťiei generale din domeniul protec╚Ťiei consumatorilor.

De aici ╚Öi concluzia din titlu – autorit─â╚Ťile statului de la noi sunt inutile, incompetente sau corupte… Altfel, nu ├«mi pot explica cum m─â plimb─â de la unii la al╚Ťii, dar au timp s─â scrie r─âspunsurile aparent elaborate, ├«ntr-o limb─â de lemn, total lipsite de esen╚Ť─â sau de sens. Este ca ├«n povestea aceea (real─â, de altfel) din Parlamentul interbelic, c├ónd unul dintre vorbitori – nu mai re╚Ťin numele, dar cred c─â era unul dintre Br─âtieni – a urmat dup─â un coleg care vorbise mai multe dec├ót timpul alocat. Calm, acesta a mers la prezidiu ╚Öi a spus doar at├ót: Stimate coleg, a╚Ťi expus minumul de idei folosind maximul de cuvinte…

Ei bine, cu riscul de a enerva pe cineva de la ANPC, voi redirec╚Ťiona peti╚Ťia acolo, de╚Öi problema mea este rezolvat─â, ├«n esen╚Ť─â: num─ârul nu mai este blocat de curierul respectiv. ├Äns─â vreau s─â v─âd ce pot r─âspunde ei la o asemenea situa╚Ťie… V─â ╚Ťin la curent.