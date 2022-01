Intel a vandut divizia de memorii NAND catre SK Hynix

SK Hynix, cel mai mare producator de memorii NAND din lume, a cumparat de la Intel divizia de memorii NAND la pachet cu o fabrica de cipuri

Achizitia s-a ridicat la suma de 9 miliarde de dolari, iar SK Hynix a preluat fabrica de cipuri NAND din regiunea Dalian, China, dar a preluat si intreg business-ul de SSD-uri.

Intel nu a vandut tehnologiile Optane si 3D XPoint. Cea din urma este considerata urmarul pas dupa tehnologia NAND Flash. Acest lucru inseamna ca Intel are incredere in tehnologia lor si continua sa o dezvolte.

Tranzactia finala va avea loc in anul 2025, timp in care Intel va mai detine o mica parte din business.

This acquisition will present a paradigm shifting moment for SK Hynix’s NAND flash business to enter the global top tier level,” said Park Jung-ho, vice chairman and co-CEO of SK Hynix.