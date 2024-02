Phil Spencer confirma: 4 titluri in dezvoltare pentru PS5 si nu e vorba nici de Starfield, nici de Indiana Jones

In urma numarului mari de zvonuri prezente recent cum ca Microsoft va avea de gand chiar sa renunte la consola Xbox, Phil Spencer a iesit la lumina si a prezentat oficial cum sta situatia, in cadrul Official Xbox Podcast.

Podcastul complet il gasiti mai jos. In materie de idei, mie mi-a placut ce am auzit. Insa, pare foarte foarte scriptat si ii lipseste orice urma de naturalete.

Cateva anunturi importante din podcast:

nici Starfield, nici Indiana Jones nu vor fi portate pe Playstation 5

cele 4 titluri care vor urma sa fie confirmate curand de dezvoltatori sunt pentru a-i ajuta pe acestia: in traducere libera acestea nu s-au vandut grozav si pentru ca echipa sa nu fie mutata spre alt IP mai are o sansa pe alte platforme

momentan nu exista planuri pentru alte titluri in afara de cele 4

Xbox Game Pass va ramane pe Xbox si PC, nu va ajunge pe Playstation 5

Diablo IV va fi disponibil prin Game Pass incepand cu 28 martie

mai multe titluri din portofoliul Activision Blizzard isi vor face aparitia in Game Pass

Game Pass are la ora actuala 34 de milioane de subscriberi activi

urmatoarea generatie de Xbox se afla in dezvoltare si este, evident, cea mai puternica de pana acum. Consola nu dispare.

Va las sa descoperiti alte noutati singuri, ascultand/urmarind podcastul. La ora actuala are peste 530.000 de vizualizari, in jur de 27000 likes si 4900 dislikes (multumesc YouTube ReVanced:) ).