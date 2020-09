Review ASUS Zephyrus Duo GX550 – un laptop de gaming cu doua ecrane

Probabil unul dintre cele mai interesante laptop-uri pe care le-am avut la test in ultima perioada. ROG Zephyrus GX550 este un laptop de gaming ce integreaza un al doilea ecran pentru activitati suplimentare.

Scurta introducere

ASUS, in ultimii ani, a venit pe piata cu laptop-uri din ce in ce mai interesante. Le-am prezentat si noi cu fiecare ocazie. De data aceasta am reusit sa testam ceva inedit.

Zephyrus GX550 este un laptop de gaming cu un design la nivel de arta. Pe langa faptul ca arata asa cum vedeti chiar voi in fotografii, constructia lui este una demna de opera unui artist.

Indiferent de unde il apuci, GX550 se simte solid si are parte doar de materiale de cea mai buna calitate. Incepand de la butoanele tastaturii si pana la marginea ecranului, totul este o bijuterie.

El a fost conceput pentru gameri si ofera un ecran secundar de mari dimensiuni pentru activitati suplimentare. Practic poti sa faci orice vrei pe acel ecran dintre tastatura si ecranul principal.

In plus este echipat si cu un hardware de ultima generatie care poate rula absolut orice. Mi-ar fi si rusine sa spun ca un asemenea hardware nu este de ajuns pentru orice fel de activitate, mai ales pe un laptop.

Specificatii

Procesor: Intel Core i9-10980HK 2.4GHz

32GB RAM

RTX 2080 Max-Q Design

2TB stocare SSD RAID 0

Ecran 4K 15.6 inch

Ecran secundar 4K

Design

Sa discutam putin despre design si despre ce a reusit ASUS sa faca cu acest model. GX550 adopta un design cum nu ai mai vazut pana acum la nici un alt laptop. Desigur, imaginile vorbesc de la sine si va recomand sa le analizati.

Atunci cand deschizi laptop-ul o sa observi ca ecranul secundar se ridica si va sta inclinat la un anumit unghi. Daca nu ma insel este un unghi de 45 de grade.

Ecranul nu se poate misca si recunosc ca iti lasa impresia ca poate fi ajustat ulterior. Mi-ar fi placut sa poti sa-l inclini sau sa-l ridici, insa acesta are si un rol important in racirea sistemului.

Sub el se afla o parte a sistemului de racire si automat trebuie sa lase loc in zona respectiva pentru a nu se incinge. O parte din aerul cald este eliminat pe sub ecran.

Este metal peste tot! In afara de capacul ecranului tot laptop-ul este o bucata mare de metal. Este posibil ca in constructia sa să se fi folosit aliaje sau alte materiale usoare.

Tastatura este o alta zona foarte importanta bine construita. Desi discutam despre un laptop de gaming, tastele sunt foarte silentioase. Am folosit tastaturi de office mult mai galagioase decat aceasta tastatura. Este liniste totala atunci cand o folosesti. Nu ma credeti? Vedeti clipul de mai jos.

Zgomotul de pe fundal este produs de ventilatoarele laptop-ului in regim de utilizare Silent setat din Armoury Crate. Vorbim si despre asta imediat.

Revenind la tastatura, este foarte placuta pentru scris. Are un feedback foarte bun, cursa tastei este medie de aproximativ 1.4mm dar suficienta cat sa-ti ofere un feedback foarte placut in utilizare.

In gaming este la fel de buna, bine spatiata si iluminata RGB. Evident ca poti sa ii setezi orice joc de lumini vrei si sa-i schimbi intensitatea.

Trackpad-ul este pozitionat in zona in care gasim NumPad-ul, dar probabil stiti care-i treaba cu el. Fiind pozitionat acolo poate avea rol si de NumPad caci in esenta este un display. Butoanele click dreapta si stanga sunt fizice si pozitionate in afara Trackpad-ului.

Tot legat de tastatura trebuie mentionat si palm restul din pachet care se monteaza la baza laptop-ului. Fiind o tastatura montata fix pana in margine este incomoda fara un palm rest. ASUS a inclus in pachet acest accesoriu care este un cauciuc aderent si moale la atingere. Este flexibil si iti ofera o prelungire fix cat ai nevoie ca sa ai o pozitie corecta atunci cand lucrezi.

Pe partea de conectica avem din nou surprize placute. Pe lateral stanga gasim doar portul de alimentare si doua jack-uri audio pentru microfon si casti, iar pe partea dreapta gasim doua USB-uri 3.0 si un USB Type C cu Thunderbolt.

Pe partea din spate regasim alte porturi: LAN, HDMI si USB. Mi-ar fi placut ca portul de alimentare sa fie tot pe spate astfel incat sa nu mai ai nici un fir la vedere.

Ecrane

Ecranul principal este de 15 inch si are o rezolutie de 3840 x 2160 pixeli si 60Hz, iar cel secundar are o rezolutie de 3840 x 1100 pixeli si 60Hz. Sunt doua versiuni de ecran: cea pe care o avem si noi adresata celor care produc continut foto si video si o versiune cu ecran Full HD si 300Hz.

Amanadoua se vad foarte bine, sunt mate, iar cel secundar este si tactil. Culorile sunt foarte bune, iar luminozitatea este suficienta incat sa lucrezi intr-un birou in care soarele iti bate din spate.

Nu am nici o obiectie la acest capitol si consider ca ecranele ofera o imagine clara din toate punctele de vedere.

Sunet

De departe cel mai bun sunet pe care l-am auzit pe un laptop, eu. Personal nu am testat pana acum nici un alt laptop cu difuzoare mai bune decat cele instalate pe GX550. Au bass, au claritate si o spatialitate cum nu am mai intalnit pana acum. In gaming sunt senzationale si au inaltele foarte ascutite. Iar in muzica, daca te joci putin cu egalizatorul, scoti un sunet mai mult decat decent.

Performante

Nu cred ca are rost sa discutam despre asa ceva. Ai vazut mai sus ce specificatii are si imi este greu sa cred ca cineva are dubii in privinta performantelor. Este clar ca acest laptop poate sa faca orice, de la gaming pana la editare video.

Jocurile vor rula fara probleme in 4K, iar in Full HD nici nu are rost sa mai spun ceva. Da, m-am jucat pe el si am si rulat cateva teste, insa repet, este foarte puternic.

Si fiind foarte puternic am observat ca se si incalzeste destul de tare iar sistemul de racire lucreaza intens sa mentina temperatura la un nivel optim.

Carcasa are momente si zone in care frige, insa este un lucru bun deoarece este bun conductor termic si ajuta la disiparea caldurii.

Armoury Crate

Este locul de unde iti configurezi laptop-ul si unde poti vedea statistici in timp real. In mare parte nu sunt multe de spus deoarece imaginile vorbesc de la sine.

Dar pe scurt de aici poti seta tastatura (iluminare, intensitate, joc de lumini etc), poti trece laptop-ul prin cele 4 moduri (Windows, Silent, Performance, Turbo si Manual), poti avea acces la egalizator si chiar sa schimbi modul in care se vede ecranul trecand prin modurile predefinite.

Armoury Crate are un buton dedicat pe tastatura ca sa accesezi oricand functiile dorite. Este util, arata mai bine decat versiunile anterioare si continua sa evolueze.

Autonomie

Fiind un laptop de gaming nu prea ma intereseaza autonomia. ASUS mentioneaza ca GX550 are o baterie de 90Wh care se poate alimenta si prin USB Type C. Nu am folosit mult laptop-ul pe baterie, insa cred ca 3-4 ore nu ai treaba cu el daca te limitezi la filme si internet.

Disponibilitate si concluzie

Pur si simplu m-am indragostit de acest laptop si a fost o placere sa ma joc cu el. Stiu ca este foarte scump, stiu ca nu este pentru oricine, dar experienta pe care ti-o ofera este de nedescris. Daca aveti ocazia sa-l vedeti expus pe undeva recomand sa va jucati putin cu el.

La eMAG il gasiti la pretul de 21.499 lei.