Review realme C30 – ecran mare si baterie generoasa

realme C30 este un alt telefon accesibil lansat chiar astazi in Romania. Nu este cel mai ieftin din serie, dar ofera cateva specificatii modeste, fiind un telefon decent pentru un copil sau un om mai in varsta.

realme C30 ofera urmatoarele specificatii:

Procesor Unisoc T612

Ecran HD de 6.5 inch

Baterie de 5000mAh

4GB RAM

64GB stocare

Camera foto 8MP

Asadar, specificatii modeste. Dar telefonul nu este rau. Si nu o intru in prea multe detalii pentru ca nu am ce sa va spun mare lucru despre acest telefon. Asadar, voi incepe cu ceea ce este cel mai clar.

Avem un ecran mare si neasteptat de bun. Bun in sensul ca se vede bine, este luminos si raspunde bine la atingere. Cred ca este punctul forte alaturi de baterie.

Chiar se vede bine si are o rezolutie 720 x 1600 pixeli cu 270ppi si 400nits luminozitate maxima.

Carcasa este din plastic, dar baieti, este foarte bine facuta. Are niste striatii pe spate foarte interesante, o aderenta buna si nu se simte ca un telefon low cost.

Arata bine, sincer, si mi-ar placea sa mai vad un spate similar si pe modele mai scumpe. Chiar e interesant.

Despre memorie si procesor….nu o sa zic mare lucru. Memoria e mica, procesorul nu face fata la jocuri mai solicitante, deci nu vad ce as putea sa va spun. Trageti voi concluzia pentru ce tip de activitate este bun telefonul asta. Eu zic ca pentru socializare + filme.

Camera foto este o singura unitate de 8MP. Atentie, o singura camera principala. Cand a fost ultima oara cand ati vazut un smartphone cu o singura camera foto pe Android?

Nu stie sa faca prea multe, declanseaza rapid si pozele sunt decente. Cat sa ai o amintire clara din acel loc. Pozele arata cam asa:

Nu sunt poze rele, la banii astia nu poti avea pretentii. Dar ai detalii, culorile sunt ok…ramai cu o amintire. Altceva nu am testat la camera foto, nu are importanta.

Dar este campion la baterie. 5000mAh pe o asemenea configuratie este lux. O sa ai o autonomie foarte mare. 2-3 zile n-ai stres cu telefonul asta la capitolul autonomie. Nici nu vad ce ai putea face cu el ca sa consumi bateria intr-o zi.

Telefonul are un pret maricel pentru ce ofera, 999 lei la Flanco in versiunea cu memorie mai mica decat ce am testat eu.