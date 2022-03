Review OnePlus Nord CE 2: midrage pur-sânge

Am avut la teste OnePlus Nord 5G (AC2003), OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord CE, OnePlus Nord 2 și OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition. A sosit timpul să citiți la noi și review-ul acestui nou membru al ”familiei” Nord – OnePlus Nord CE 2.

Display ecran de tip Fluid AMOLED HDR10+, cu dimensiunea de 6,43 inci, aspect 20:9, aprox 85% screen to body ratio,rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 409 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 90Hz Chipset procesor MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm), CPU Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G68 MC4 Memorie RAM 6GB/8GB Camera foto Principală: triplă – 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (macro) Are LED Flash, HDR și Panorama și filmeaza [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS. Secundară: 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1.0µm Are HDR și filmează [email protected], [email protected], gyro-EIS. Stocare 128GB UFS2.2 Conectivitate Dual SIM 5G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS; NFC Sistem de operare Android 11 (cu interfața Oxygen OS 11) Acumulator 4500 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 65W, reverse charging Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în două culori: Gray Mirror și Bahama Blue; mufă audio de tip Jack

Ambalaj și accesorii

Am primit media kit-ul, așa că am avut în plus și două huse speciale, precum și o cutie mai mare. În rest, cutia telefonului conține husa de silicon transparent, încărcătorul și cablul aferent, cheița de la tăvița SIM și broșurile aferente. Plus o mică scrisorică de la echipa care a lucrat la deazvoltarea telefonului. Știu, nu pare ceva wow, dar e o mică atenție la detalii acolo, care arată că le pasă cumva și de aceste mici aspecte. Mai ales că și celelalte device-uri Nord au venit cu ceva asemănător.

Design și construcție

Spre deosebire de prima generație, OnePlus Nord CE 2 are parte de un design mai sexy și de o construție diferită, care îl face extrem de ușor, la cele 173 grame ale lui.

Displayul are punch hole în partea stângă sus, pentru camerele selfie, iar marginea de sus este extrem de îngustă. Nu același lucru putem spune despre cea de jos, care este destul de generoasă ca mărime. Pe spate avem ansamblul de camere și blitz, tot pe stânga, apoi logo OnePlus pe mijloc și detalii despre model, jos. Pe laterale avem cel de start/stop (dreapta), butoanele de sonor (stânga) și mufa USB-C, slotul pentru SIM și difuzorul (jos).

Am primit modelul pe albastru, care este extrem de atrăgătoare. Deși sunt singurul dintre prieteni care este de părerea asta, trebuie să remarc că telefoanele pe albastru sunt mai arătoase decât cele pe negru, clasice. Nu discutăm despre cele albe, care sunt potrivite mai degrabă pentru fete, sau de cele roșii ca focul, ca să îți țină norocol. 😛 Modulul camerei este cel care este redesenat total la acest model. Spre deosebire de toate celelalte modele OnePlus, indiferent de gamă, muchiile ei nu sunt la 90 grade, ci înclinate. Formează astfel o trecere mai lină acolo, în concordanță cu mu chiile laterale ale telefonului, care sunt, pe spate, tot rotunjite. Iar plasticul de pe spate, care are un strat transparent, dă o impresie foarte interesantă.

Fiind și subțire și realizat din plastic, senzația în utilizare este de… ieftin. Da, știu, nu este un telefon scump, oricum, dar mi se pare un lucru care îl trage în jos. În contrapartidă, marginile rotunjite îl fac extrem de ușor de utilizat cu o singură mână, mai ales fără husă. Cu toate aceste, nu recomand opțiunea asta, pentru că adună amprente de parcă ar fi detectiv CSI. 🙂

Software și performanță

Dacă mai țineți minte, la lansarea modelului inițial, producătorul a spus că denumirea de CE vine de la core edition. Adică, o fi el midrange dar anumite lucruri vor fi preluate de la gama de vârf. Ei bine, la fel ca anul trecut, au preluat și acum software-ul bine optimizat. Așa că, singurul minus de aici ar fi faptul că vine cu Android 11, când iterația 12 este deja pe piață de ceva vreme. OxygenOS 11 este, ca de obicei, flawless!

Sunt printre cei care au utilizat, sau testat, de-a lungul ultimilor patru ani, destul modele OnePlus. Așa că, am apucat să văd cum s-a dezvoltat și interfața lor proprie. Îmi asum o opinie nepupulară – dar nu mi se pare că au stricat (încă) OxygenOS. Rămâne să vedem cum va fi când vor contopi și ColorOS cu el.

Nu am găsit ceva oficial, poate și pentru că modelul nu este importat direct la noi, dar bănuiesc că vor exista update-uri de sistem de operare timp de 2 ani, iar de securitate de 3 ani, la fel ca la cel de anul trecut.

Senzorii de deblocare s-au comportat normal, fără a da rateuri, dar 5G nu am reușit să prind pe Digi.Mobil în Timișoara.

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Timp de două săptămâni, cât l-am folosit, nu am primit vreun update de soft. 🙁

Un lucru important de menționat aici este cel legat de procesorul Dimensity 900 de 6 nm. Și anume, dacă la OnePlus Nord 2, care a fost primul model cu procesor MediaTek (Dimensity 1200-AI) am fi putut suspecta că a fost o eroare de a funcționat atât de bine, iată că și acesta de pe Nord CE 2 face același lucru. Să fie clar, știu că nu este un procesor de talia unui Snapdragon Gen 8, să zicem, dar pentru modelele de gamă medie este foarte bun – nu consumă multă baterie, permite conectivitate 5G, nu agață în aplicații (testat și pe Asphalt 9!). Într-un cuvânt – face ce trebuie să facă un astfel de chipset!

De menționat aici este și slotul pentru cardul de memorie microSD. Astfel că puteți salva poze cât de multe vreți cu acest telefon.

Ecran și sunet

OnePlus Nord CE 2 5G oferă un panel AMOLED de 6.43 inch, cu refresh rate de 90 Hz şi rezoluţie de 2400 x 1080 pixeli. Are aspect 20:9 şi un punch-hole pentru camera selfie în stânga sus. Suportă HDR10+ şi are protecţie Gorilla Glass 5. Practic, este acelaşi display ca la Nord CE, oferind doar un alt tip de AMOLED, cu HDR10. Până și dimensiunea este aceeași.

Fiind un midrange, nu mă așteptam să exceleze la acest capitol, dar pot spune că nici nu m-a dezamăgit într-un fel. În lumină puternică, în soarele care iese tot mai mult la vedere, nu îl poți folosi cu ușurință. Dar, în rest, nu vei avea probleme.

Pe partea de sunet avem un singur difuzor în partea de jos, care oferă un sunet puternic, dar nu excelent. Din păcate, el poate fi acoperit uşor în utilizare

Camera foto și video

Avem parte de o cameră selfie de 16 MP, cu filmare FHD, în vreme ce, pe spate se afla o cameră triplă cu senzor principal de 64 MP cu PDAF, EIS şi deschidere F/1.6, dar şi o cameră ultrawide de 8 MP cu unghi de 119 grade, plus 2 MP Macro. Filmează în 4K la 30 FPS şi are şi bliţ LED, iar focalizarea e o combinaţie de PDAF şi CAF, iar camera aduce şi Super Slow Motion până la 240 FPS.

În condiții de lumină suficientă, nu veți avea vreo problemă în a realiza fotografii sau filmări de care să fiți mulțumiți. Cu o mică remarcă – nu folosiți zoom mai mare de 2,5X, dacă nu doriți rezultate ca și cele de pe camerele foto de pe telefoanele din anii 2000!

OnePlus a declarat că modul Nightscape realizează până la nouă imagini simultane la expuneri diferite şi le combină pentru a obţine fotografii mai clare, mai luminoase şi mai dramatice. De asemenea, nici modul Macro nu va dezamăgi, dar nici la nivel de flagship nu se va afla.

Pentru exemplificare, vă las pozele mai jos:

camera selfie (simple, panorama, bokeh și night):

camera principală (expert mode, 1x, 2x, 0,5x, extra HD):

camera principală (panorama):

camera principală (macro):

camera principală (nightmode):

Baterie

Avem parte de aceeași tip de acumulator ca la Nord CE, dar compatibil cu Fast Charge la 65W, față de 30W, anterior. De asemenea, un mare plus îl constituie posibilitatea de reverse changing, ceea ce permite să transformați smartphone-ul într-o baterie externă pentru un alt gadget.

Ce mi-a plăcut la modelele din gama Nord a fost timpul mic de încărcare. Practic, în 30 de minute ai bateria încărcată total. Iar cum o încărcare completă nu este indicată în mod continuu, poți liniștit să încarcă câte 15 minute zilnic telefonul și tot te ține toată ziua.

Avem la dispoziţie şi mod Power Saving, funcţie de optimizare a aplicaţiilor din fundal, dar şi de optimizate în mod standby, plus încărcare optimizată peste noapte, pentru cei care preferă asta (deși am explicat mai sus de ce nu recomand). Există şi un High Performance Mode, pentru cazurile extreme.

Preț, puncte pro și contra

V-am spus deja că modelul nu este importat direct la noi, dar îl puteți găsi la Quickmobile, la 1998,90 lei. Pe site-ul oneplus.com, este listat de la 359 euro. Nu uitați că puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 60W

hardware peste ce oferă un midranger

display excelent, cu refresh rate de 90 Hz

cameră foto și video peste nivelul unui telefon din clasa lui

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

mufa audio Jack

reverse charging

CONTRA

mvine cu Android 11

fotografiile cu zoom mare și cele de noapte sunt destul de slabe

se simte ieftin în mână