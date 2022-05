Review vivo V23 5G – mindrange fancy

Design și construcție

Dacă alegi varianta pe negru, ai parte de un telefon normal, nimic mai mult. Dacă, însă, alegi varianta aurie, ei bine, totul devine extrem de interesant. Asta, pentru că telefonul va ieși în evidență nu doar din cauza nuanței de metal prețions, ci pentru că… își schimbă culoarea. În funcție de unghiul în care cade lumina pe el și de intensitatea acesteia, nuanța variază de la auriu la verde sau albastru! Când l-a văzut fiică-mea, a declarat că vrea musai un astfel de telefon, mai ales că al ei e cam la capăt de linie…

Este important de știut că lumina lasă ”urme” temporar pe carcasă. Dacă, spre exemplu, mergeți la o cafea și lăsați telefonul pe masă, jumătate la soare și jumătate la umbră, veți vedea că partea luminată a rămas marcată. Nu definitiv, stați liniștiți…

Pentru acest review am primit o lanternă cu lumină inflaroșie, pentru a putea verifica acest mic gimmick. Rezultatul îl puteți vedea mai jos:

Ca să concluzionăm partea aceasta de review, să recunoaștem că, la nivel de design, nu prea mai poți inova la smartphone-uri. Poate doar cele pliabile să facă notă discordantă… Tocmai de aceea, personal, apreciez găselnița vivo. Rămâne doar să vedem dacă este îndeajuns pentru a genera un hype și vânzări pe măsură.

Revenind la alte aspecte ale designului, putem lesne observa meteahna producătorilor chinezi de a copia desenul modelelor iPhone. Iar V23 nu face excepție, pentru că pare vărul din străinătate (cine își mai aduce aminte de serialul omonim care a rulat și la noi?) al lui iPhone 13. Cum am deja un 13 Pro Max în casă, mi-a fost chiar mai ușor să observ asta.

Trebuie să menționez că lipsa unui standard IP și faptul că alunecă din mână precum inflația din perioada asta îl fac obligatoriu de purtat cu husă, exclusiv!

Cu toate acestea, recunosc că mie îmi place. Bine, eu sunt tipul ăla ciudat căruia îi plăcea designul vechilor Volvo, al lui Ford Escort (modelul condus de Lady Di) sau al lui Ford Scopio, care semănau mai degrabă cu cutii cu roți…. 🙂

Cadrul telefonului este de metal, iar spatele este îmbrăcat în sticlă Schott Xensation Up pe ambele părți. Display-ul are un mic notch, care adăpostește cele două camere selfie, iar pe spate este modulul camerei triple, logo-ul companiei și niște specificații tehnice. Butoanele de pornire și de volum sunt amplasate pe lateralul drept, iar pe partea de jos sunt portul USB-C, difuzorul și SIM tray-ul. De remarcat că la acest model a ”dispărut” mufa audio.

Software și performanță

Funtouch 12 este bazat pe Android 12, deci V23 are parte de ultima iterație în ceea ce privește sistemul de operare. Da, știu, suntem aproape de jumătatea anului, sunt producători care oferă deja acces la Developer Preview de Android 13, dar am mai testat aici telefoane din aceeași gamă cu sistem de operare mai vechi…

Chipsetul este un Mediatek Dimensity 920, ceva destul de modest, la prima vedere. Cu toate acestea, nu am reușit ”să îl pun în cap”, cum s-ar zice, în nicio situație. Trebuie menționat însă că nu este un telefon pentru gameri sau pentru cei care caută performanță ridicată în orice condiții. Dacă ești un utilizator normal, care mai joacă și ceva jocuri, dar nu exagereaza, care folosește camerele foto, ascultă muzică sau citește ceva știri, mai postează și pe rețelele de socializare, nu vei întâmpina probleme.

Cu toate că procesorul nu este de ultimă generație, oferă conectivitate 5G, care este tot mai la modă. Bine, rămâne să și poți folosi asta în Romania… Un mare plus este și standardul 5.2 de la Blutooth, care îți garantează audiție bună la niște căști calitative.

Rezultatele de la testele sintetice sunt cele de mai jos:

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Cât am folosit telefonul, am primit și o actualizare de securitate:

Ecran și sunet

V23 are un ecran de 6,44 inci – o dimensiune destul de medie pentru un Android modern – cu o rată de refresh de 90 Hz. Acest lucru ar putea părea dezamăgitor, în condițiile în care telefoanele de 120 Hz sunt acum ceva obișnuit, dar vivo a acordat prioritate montării unui panou AMOLED, ceea ce înseamnă că veți obține o reproducere excelentă a culorilor și un negru ”corect”, pe lângă animațiile fluide aduse de refresh-ul de 90 Hz.În plus, vorbim despre un midrange, deci nu este musai să aibă display excelent.

Fiind mult mai compact decât alte modele de pe piață, permite o utilizare destul de facilă cu o singură mână. Iar asta este extrem de important, pentru că este în linie cu grupul target de posibili cumpărători – tineri sau domnișoare.

Utilizarea AMOLED are, de asemenea, avantajul de a permite un scanner de amprente integrat în ecran. Acesta este destul de rapid și fiabil, iar eu nu am nicio plângere reală în legătură cu el. Deblocarea facială este, de asemenea, extrem de rapid, probabil datorită camerelor duale din față.

Am auzit plângeri privind dimensiunea… notch-ului, dar pe mine nu m-a încurcat. Probabil veți spune că sunt obișnuit cu el de la iPhone 13 Pro Max, dar nu este neapărat așa. Cu timpul, am ajuns să nu mai consider un defect major acest aspect. Când va apărea tehnologia care permite fabricarea în masă a panelurilor fără notch, cu camere ascunse, mai discutăm.

Sunetul este redat doar de un singur difuzor, amplasat jos, iar calitatea lasă de dorit. Orice melodie, dacă trece de 70% volum, devine deranjant de ascultat. În plus, nici basul (și nici toba mare! :P) nu este ce ar trebui să fie….

Camera foto și video

La fel ca la V21, avem parte de un set-up dublu de camere selfie. Asta trădează publicul țintă al modelului – tineretul, împătimiții de selfie și creatorii de conținut cu ei înșiși…

Prima cameră este de 50 megapixeli, iar a doua, de 8 MP, este ultra-wide. După cum v-ați putea gândi, prima cameră este performantă pentru una selfie, peste medie chiar, în lumină naturală. Din păcate, undeva pe drum, între V21 și V23 (apropo, nu a existat un model intermediar, V22!), s-a pierdut acea stabilizare optică – OIS – care reprezenta un mare avantaj pentru fotografiile nocturne sau în lumină slabă.

Am folosit telefonul și pentru niște sesiuni de training online. Nu pot spune că dezamăgește, ba chiar am primit feedback ok pentru calitatea imaginii. Cu toate acestea, nu este construit pentru vlogging, precum predecesorul lui.

camere selfie, pe timp de zi (0,6/1x)

camere selfie, night mode(0,6/1x)

De obicei, camerele principale sunt ”vedeta”. Nu este cazul aici: nu doar că nu sunt la același nivel cu cele selfie, dar sunt mediocre uneori. Mai ales în lumină slabă dezamăgesc destul de mult. De asemena, mi s-a părut că durează prea mult ca telefonul să focalizeze în modul Macro.

camere principale (0,6/1/2x)

camere principale (0,6/1/2x), night mode

camere principale, bokeh

camere principale, macro

camere principale, panorama

Pe partea de filmare, doar pe timp de zi poți avea rezultate pe care le poți folosi. Nu recomand deloc modul de noapte, indiferent de camerele folosite:

Baterie

Cei 4200 mAh sunt cel mult mediocri, la fel ca și încărcarea la doar 44W. Te trece peste zi, dar 2022 presupune ceva mai mult de atât. Unde mai pui că lipsește și încărcarea QI!

Dacă e să fiu corect, însă, mă voi uita și la categoria în care joacă, așa că minusurile de mai sus sunt oarecum scuzabile.

Preț, puncte pro și contra

Prețul de pe eMAG este de 2999,99 lei, dar asta pare să fie strategia vivo, cel puțin în România. Toate modelele lor au pornit de la un preț mare, mai ales pentru un producător nu atât de cunoscut la noi. Spre exemplu, vivo V21 a pierdut cam 20% din prețul cu care a fost listat, în vară. Poate veți fi tentați să spuneți că asta înseamă că nu pierde din valoare, dar tind să cred că nu este chiar așa.

Cu toate că este în top 5 vânzări din țară, vivo are o scădere de 20% față de 2021, lucru care ar impune, spun eu, o ajustare a prețurilor. Spre exemplu, modelul actual ar fi extrem de atrăgător la 2000 lei!