Am testat update-ul de soft de la Jabra și este... wow!

V-am scris aici luna trecută despre ultimul update de soft de la Jabra, dar nu am apucat să vă și poovestesc dacă este cum zic ei…

Așa că, deși vine cu o lună întârziere, iată și concluziile mele. Pe care le pot trage după ce am folosit ambele căști, pentru că modelele testate aici și aici, mi-au rămas mie. Folosesc, de obicei, Elite 8 Active, fie când sunt plecat în deplasare și am nevoie de căști pentru conferințe (le folosesc și la laptop, dar și la telefon) sau când lucrez prin curte singur. Soția s-a ales cu Elite 10, dar modelul de utilizare e cam același, la amândoi.

Cum am avut de umblat prin oraș acum ceva vreme, dar aveam și o prezentare la care am fost invitat să particip virtual, pentru blog, am ales să iau laptopul cu mine, căștile și să mă opresc la o benzinărie, unde am servit o cafea, un croissant și am participat la acea conferință. Problema era că locația era fix la drum, cu zeci de mașini care trec acolo pe minut, cu spălătorie auto lângă și un supermarket în apropiere. Pe românește, prezenta toate premisele să fie cam greu să aud ce vor spune cei din Zoom.

Și, cum o năpastă nu vine niciodată singură, am descoperit că luasem rucsacul soției, că doar sunt identice. Noroc că aveam telefonul la mine și că ambii purtăm căștile de la Jabra într-un buzunar, așa că am folosit modelul mai performant. 😛

Ei bine, dragii moșului, credeți-mă când vă spun că nu este un articol promoțional, susținut sau solicitat de Jabra pentru că au lăsat căștile la mine, anull trecut, dar sigur va părea așa… Pentru că noul update – noroc că l-am făcut înainte de ședință – mi-a permis să aud per-fect tot ce s-a discutat acolo. Și, pentru că am fost atât de impresionat, iar căștile au și suport pentru audio spațial Dolby, am zis să mă uit la un episod dintr-un serial (pentru curioși, era The Lone Gunmen) și apoi să ascult noul album al lui Eminem, cât am mers într-o scurtă plimbare până la farmacie. Combinația dată de efectul de sunet surround virtual cu urmărirea capului – ceea ce înseamnă că canalul central rămâne în fața dumneavoastră chiar dacă vă întoarceți capul – și ANC maxim este… wow! Cum am zis în titlu.

OK, calitatea sunetului era oricum superioară la acest model, dar acum pur și simplu nu poți să te plângi de nimic, decât dacă ești cârcotaș. Așa că, dacă sunteți audiofili sau lucrați mult cu căștile, vi le recomand la achiziție, mai ales că prețul s-a mai așezat…