Noi am testat Nokia 7 Plus si l-am indragit, chiar va recomandam sa cititi review-ul complet. A fost desemnat cel mai bun produs al anului la categoria Consumer Smartphone in cadrul EISA Awards, organizata de catre Asociatia de Experti in Imagistica si Sunet (EISA) si recent a primit update-ul pentru Android 9 Pie, fiind probabil in top 5 telefoane la care a ajuns.

Cu ajutorul HMD Global, punem la bataie unul nou nout pentru cititorii ArenaIT! Stiti deja ce aveti de facut, incercati sa atingeti cat mai multi pasi din cei de mai jos. Si nu trisati! 😀

CONCURS Castiga un Nokia 7 Plus