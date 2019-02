Lenovo Legion Y530 scurt review: laptop gaming elegant cu GTX1060

Legion Y530 este una din solutiile portabile din portofoliul Lenovo pentru gaming. Acum ceva timp testasem un laptop Asus TUF Gaming echipat cu i7-8750 si GTX1050ti iar concluzia la care am ajuns a fost bottleneck. Un procesor puternic cuplat cu o placa video dezamagitoare, bun pentru eSports si office. Curios din fire, voiam sa vad cum se descurca acelasi procesor, cuplat cu un GPU ceva mai puternic si anume GTX 1060. Nu vreau sa o lungesc foarte mult, asa ca voi lasa cifrele din benchmark-uri sa vorbeasca de la sine.

Specificatii

Design si constructie

Ecran

Benchmark-uri si temperaturi

Concluzii si pret

Lenovo Legion Y530 Display 15.6 inch, 1920×1080, 144Hz rata de refresh, IPS, anti-glare Procesor Intel Kaby Lake i7 8750H 8 nuclee, 16 fire de executie 2.2Ghz ( TurboBoost 4.1Ghz), 9MB Cache Placa video Intel UHD 630 , nVidia GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 Memorie RAM 16 GB RAM DDR4 2666Mhz Stocare 128 GB SSD ( slot M.2 PCI Express) + 1TB HDD 7200 RPM (2.5 inch) Conectivitate Placa de retea Gigabit, Wireless Intel AC 9560 , Bluetooth 4.1 Porturi 3xUSB 3.0, USB Type C 3.1, LAN, HDMI, Kensington Lock, jack 3.5mm, mini Display Port Dimensiuni 360mm latime, 267 mm lungime, 24.9 mm inaltime Greutate 2.3Kg

Design si constructie

Y530 ar putea fi confundat usor cu un laptop business privit din departare. Integral negru, doar cu logo-ul Legion iluminat si cu o constructie din materiale de calitate si finisaje foarte bune, nu prea am ce sa ii reprosez la parea de constructie. Tastatura cu retroiluminare alba are un feedback placut pentru taste iar touchpad-ul raspunde prompt la comenzi si este precis. Cred ca este primul laptop la care chiar i-am folosit touchpad-ul pentru ca e o placere sa lucrezi cu el. Sistemul de racire este prevazut cu 2 canale, astfel incat placa video si procesorul sunt racite separat, iar cele 70 de lame individuale per canal reduc zgomotul.

O idee interesana si buna mi se pare asezarea porturilor in partea din spate a laptopului, ceea ce iti permite sa nu te impiedeci de cabluri si sa le pastrezi cat de cat ascunse. Astfel, in partea din spate gasim portul pentru incarcare, portul pentru LAN, un port USB 3.0, portul USB Type C, mini Display Port, portul HDMI si portul pentru Kensington. Pe laterale avem in fiecare parte cate un port USB 3.0, iar in partea stanga portul jack 3.5mm pentru casti. Rama ecranului este foarte subtire, iar camera web nu este pozitionata in partea de sus a ecranului, ci in partea de jos. Laptopul nu are unitate optica, iar bateria nu se poate scoate.

Ecran

Display-ul IPS antireflex suporta o rezolutie maxima de 1920×1080 pixeli cu o rata de refresh de 144Hz. Luminozitatea ajunge la 300 de niti cu unghiuri de vizibilitate foarte bune. Rata de refresh de 144Hz a inceput sa devina un standard pentru laptopurile de gaming si sa nu mai reprezinte un element wow. Culorile reproduse sunt frumoase si am urmarit vreo 2 episoade din The Punisher pe el.

Benchmark-uri si temperaturi

Partea cea mai importanta a acestui review este bineinteles legata de benchmark-uri si temperaturi. Mi-as fi dorit sa am mai mult timp si mai multe titluri pe care sa le pot rula, dar mai jos aveti testele pentru titlurile si soft-urile considerate de mine relevante si disponibile.

Rise of the Tomb Raider:

Rezultate benchmarkuri artificiale:

3D Mark Advanced Edition:

Cinebench R15:

Unigine Heaven 4.0:

Stress Test – temperaturi dupa 33 de minute de full load

Viteza citire/scriere SSD si HDD

Concluzii si pret

Lenovo Legion Y530 cu specificatiile prezentate in review il puteti cumpara la pretul de aproximativ 6100RON de la PcGarage. Un pret destul de mare, avand in vedere ca o configuratie similara desktop o faci pana in 5000RON, fara monitor cu rata de refresh 144Hz si fara portabilitate.