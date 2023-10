Acer Vero – laptop realizat din PET-uri reciclate

Cand discutam poluare ne-am obisnuit sa vorbim despre masini. Din pacate nu doar ele polueaza, insa este bine ca reusim sa reducem emisiile din fiecare categorie. Electronicele sunt si ele responsabile pentru un grad mare de poluare chiar daca la prima vedere nu pare. Acer incearca sa echilibreze putin balanta prin seria Vero.

Seria Vero reprezinta produse realizate din plastic reciclat si care la randul lor sunt usor de procesat la sfarsitul vietii. In gama Vero gasim destule produse, in special laptop-uri, insa acestea nu sunt realizate integral din PET-uri reciclate. In cazul de fata avem un laptop realizat din plastic reciclat, insa nu in totalitate. Nu toata carcasa poate fi realizata acum asa, dar este un inceput.

Spre exemplu, cutia este din carton reciclat si pana aici totul este bio. Ca tot vorbim de amabalaj, acesta este unul simplu din carton si printat cu cerneala pe baza de apa. La randul sau este usor de reciclat atunci cand este aruncat.

Laptop-ul este interesant si el. Mare parte din plasticul folosit in fabricarea lui provine din deseuri, iar asta se vede numai cand te uiti la structura carcasei. Cel putin in zona tastaturii si pe spate o sa vezi particule de plastic.

Senzatia este una interesanta. Nu este fin la atingere ci un pic zguros. Este usor si asta nu pentru ca este un laptop compact ci pentru ca si plasticul este subtire si usor la randul sau.

Conform Acer, sasiul lui Vero este compus din 30% plastic reciclat (PCR), motiv pentru care emisiile de CO2 pentru producția acestei piese au fost reduse cu 21%. Tastatura conține 50% plastic PCR, iar ambalajul 100% reciclabil al Aspire Vero, recunoscut prin numeroase premii internaționale, poate fi re-utilizat ca suport pentru laptop. De asemenea, ecranul este reciclabil in proportie de 99%.

Legat de functii si specificatii, acest model de Vero este unul compact cu ecran de 14 inch Full HD, IPS, SSD de 256GB si 8GB memorie RAM. Pe partea de procesare foloseste un Core i5-1235U cu consum redus.

Nu este un laptop mega performant cu asa date, insa iti faci treaba cu el pentru strictul necesar. Este usor de transportat avand o carcasa usoara, este rezistent si nici urat nu pot sa spun ca este.

Procesorul este slabut, dar pentru taskurile zilnice este ideal. De asemenea, stocarea poatea fi imbuntatita. Capacul spate este detasabil si ai acces rapid la cele mai importante componente.

Despre gaming nu are rost sa vorbim aici. Nici temperaturile nu sunt rele. Laptop-ul asta nu o sa stea in full load niciodata, iar daca o va face atunci nu trebuie sa va faceti griji.

Este silentios in utilizare, iar tastatura este placuta la scris. Este bine spatiata si poti scrie repede fara sa te adaptezi. Trackpad-ul din plastic este OK, insa nu pot spune ca este ceva uimitor. Este un trackpad oarecare dintr-o zona low-cost, deci sa nu aveti asteptari prea mari de la el. Macar are un senzor de amprenta bine venit.

Difuzoarele sunt modeste, suficiente pentru muzica sau un film pe fundal. Ecranul mi s-a parut foarte bun. Fiind un IPS ai unghiuri bune de vizualizare, iar pentru 14 inch consider ca Full HD este o rezolutie foarte buna. Chiar se vede bine.

Nici conectica nu este rea. Are Wi-Fi rapid, BT integrat si cateva porturi de zi cu zi.

Acest laptop costa la Altex 3599 lei in versiunea cu 512GB stocare. Merita sau nu?