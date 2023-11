Bătălia căștilor wireless: Jabra vs Huawei vs CMF by Nothing

Dacă tot am avut patru perechi de căști la testat în ultima perioadă, m-am gândit că ar ajuta un top al acestora, bazat nu doar pe costul sau performanța lor, ci și pe potrivirea cu tipul de activitate pe care îl aveți.

Prin urmare, vă readuc aminte căștile, în ordinea publicării articolelor de review:

Din start țin să vă menționez că articolul de față nu este sponsorizat de vreuna dintre agențiile de publicitate al brandurilor prezentate și nici nu reprezintă un ghid exhaustiv pentru cumpărători. Este doar părerea proprie, bazată pe concluziile de după testare și pe feedbackurile sau întrebările primite de la prieteni sau cititori.

Vom începe cu un utilizatorul normal, The Average Joe, cum ar zice americanii. Sunt cei care nu dispun sau nu doresc să arunce cu banii după branduri și folosesc căștile strict de nevoie – ici-colo pentru ascultat muzică, ici-colo pentru apeluri telefonice și poate la sesiunile de activități fizice. Ei bine, dacă te încadrezi la această categorie, CMF by Nothing Buds Pro sunt ideale pentru tine. Se potrivesc bine în ureche, rezistă la stopi de ploaie, au autonomie excelentă (11 ore de redare non-stop a muzicii la o singură încărcare), au design fancy și ies în evidență, dar nu strident. Bonus, pentru liga în care joacă, oferă ANC! Nu or fi ele top of the top, dar sunt disponibile la pretul de 339,99 Lei, pe eMAG, ceea ce le transformă într-un un best buy!

Trecem la categoria celor care vor să folosească perechea de căști pentru activități în aer liber, fie că sunt iubitori de natură, sportivi amatori sau de performanță sau lucrători pe șantiere. În acest caz, recomand cu tărie Jabra Elite 8 Active. Am scris chiar în titlul review-ului că sunt potrivite atât pentru Superman, cât și pentru Clark Kent, adică sunt utile și celor care stau în ședințe cu orele la birou sau doar ascultă muzică pe metrou, tramvai, autobuz, firobuz, tren, vapor, avion sau balon cu aer cald. 🙂

Căștile sunt complet rezistente la apă și praf, cu un rating IP68, iar carcasa de încărcare este rezistentă la praf și stropi, cu un rating IP54. De asemenea, Jabra spune că sunt rezistente la căderi de la 1 metru și că au trecut nouă teste de durabilitate pentru a îndeplini standardul militar pentru electronicele robuste.

Revenind la utilitate, cum sunt compatibile cu Bluetooth 5.3, nu au probleme de conectare, pot fi folosite și la laptop, pentru ședințe, au șase microfoane, ANC, drivere compatibile Dolby garanție extinsă, timp de doi ani, în caz de defectare din cauze de praf și/sau apă și autonomie bună. Azi sunt listate la 699,99 lei pe eMAG, cu 23% mai jos decât la momentul lansării.

Pentru cei care caută sunetul (aproape) perfect, fără ca prețul să fie (în totalitate) un impediment, recomandarea ar fi Huawei Freebuds Pro 3. Nu poți da greș cu niște căști cu design oarecum consacrat, cu culori potrivite oricărui gust, cu o aplicație care permite tot felul de setări, cu ANC și funcția de L2HC (doar pentru anumite dispozitive Huawei ce rulează minim EMUI 13, însă), control tactil ușor de utilizat și de configurat și autonomie mai mult decât decentă. Bonus, ele vin cu funcția Crystal Clear Call, care oferă un sunet mai clar în timpul apelurilor, prin intermediul unui driver dinamic de φ 11 mm, a unuia cu diafragmă plană, precum și a celor trei microfoane din silicon și a unuia cu conducție prin os. La redactarea acestui articol, ele costă 999,99 lei, pe eMAG, adică prețul corect, dacă ar fi să mă credeți!