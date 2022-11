Modern Warfare II a avut cel mai bun debut din istoria francizei Call of Duty

După două lansări modeste, care au adus încasări sub așteptări și o scădere a numărului de jucători, Call of Duty revine în forță. Modern Warfare II a avut încasări de 800 milioane de dolari în primele trei zile de la debut și este cel mai bine vândut titlu din serie, susține Activision. Mai mult, noul titlu a obținut încasări mai bune chiar și decât unele producții de top din box office, depășind inclusiv Top Gun: Maverick și Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Din cauza Vanguard, care a fost considerat un eșec din mai toate punctele de vedere, franciza Call of Duty a pierdut 50 de milioane de jucători activi anul trecut, însă Activision Blizzard speră să-i recupereze prin Modern Warfare II și viitorul free-to-play Warzone 2.0. De asemenea, următorul titlu din serie ar putea sosi de abia în 2024, iar în locul lansării programate pentru anul viitor să fie introdus un expansion pentru Modern Warfare II. Informația nu a fost confirmată oficial de publisher, însă pare plauzibilă în contextul în care unele dintre aparițiile Call of Duty din ultimii ani au avut o recepție negativă din partea publicului și încasări modeste.

Via Techspot