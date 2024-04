Motorola Edge 50 Pro – primele impresii

Astazi s-a lansat noul Motorola Edge 50 Pro, un telefon cu un pret de flagship de acum 5 ani, insa care nu este varful de gama. Discutam despre un posibil flagship killer foarte bine dotat.

Ma folosesc de telefon de ceva timp, insa astazi vreau sa va ofer niste prime impresii doarece review-ul complet o sa-l public zilele urmatoare. Trebuie sa stiti ca Motorola a lansat si flagshipul adevarat, Motorola Edge 50 Ultra, insa o sa va povestesc mai multe curand.

Edge 50 Pro este un telefon cu ecran P-OLED de 6.7 inch la 144Hz, certificare Pantone si usor curbat pe margine. Foloseste un procesor Snapdragon 7 Gen 3 cu 12GB RAM si 512GB stocare (singura versiune), difuzoare stereo, camera principala de 50MP cu OIS, 10MP telephoto cu OIS si zoom 3x si inca o camera de 13MP ultrawide.

Are un senzor de amprenta integrat in ecran, o baterie de 4500mAh cu incarcare la 125W pe fir, 50W wireless si 10W reverse, deci puteti sa incarci o pereche de casti direct din telefon.

Mai are Wi-Fi 6E, NFC, port USB C 3.1 si o constructie reusita.

Constructia este tare interesanta. Pe spate are un material aderent si pare sa semene cu un cauciuc. Producatorii de telefoane vin acum cu tot felul de materiale interesante pe spatele telefoanelor, de la piele vegana la lemn natural, cauciuc moale, sticla sau plastic. Din pacate n-am mai vazut telefoane cu spate metalic.

Telefonul costa la eMAG 2999 lei in trei culori: negru, gri si lavanda.

Constructia este interesanta. Are un grip bun, este ingust si il poti folosi cu o singura mana, lucru tare misto in ziua de azi cand toate telefoanele sunt mari si late. Intradevar, este greu sa ajungi in partea de sus fara sa te ajuti si de mana stanga dar tot e ok.

Ecranul este absolut superb. Culorile sunt un pic suprasaturate dar iti fura ochii, sunt placute. Este si foarte luminos si in bataia soarelui chiar il poti folosi fara probleme.

Difuzoarele m-au impresionat si ele, sunt stereo si se aud bine de tot. Au un volum ridicat si o claritate aparte. Mi-au placut.

Mi-a placut si autonomia foarte buna si incarcare la 125W + faptul ca in pachet vine cu incarcator si cablu. A ajuns sa ne mire ca telefoanele au incarcator in pachet…Deci da, un plus la capitolul asta. Va dati seama ca se incarca foarte repede si cine este multumit cu o incarcare rapid la 50-70W atunci sigur o sa aprecieze cei 125W.

Interfata Motorola este una simpla care mie imi place. Cel mai mult apreciez ca n-au copiat iOS-ul asa cum se intampla la Xiaomi, Honor, Oppo si alti producatori care ne arata ca n-au avut imaginatie la capitolul asta.

Cu camera foto nu m-am jucat prea mult inca. Voi face un update zilele urmatoare. Asa din primele poze trase prin casa sunt cat se poate de bune. Pe macro sta excelent. Revin cu poze imediat.

De asemenea, revin si cu niste teste pentru acest procesor.

