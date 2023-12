O platforma cu DDR5 chiar nu mai este scumpa

Acum 1-2 ani vorbeam despre platformele DDR5 ca sunt extrem de scumpe. Memoriile erau scumpe, placile de baza erau scumpe si DDR4 era in continuare o solutie excelenta. Astazi nu. Astazi poti oricand sa-ti iei o platforma DDR5 la bani foarte buni daca vrei un sistem de viitor.

Spun asta deoarece m-am uitat peste preturile de la PC Garage, site-ul unde eu imi fac des configuratii si comand tot ce inseamna componente hardware. Rar mai folosesc ITDirect sau eMAG. Asadar, ieri am deci sa-mi schimb sistemul si sa fac unul complet alb. O sa va vorbesc despre el intr-un alt articol pentru ca mi se pare interesant. Pana atunci vreau sa va arat altceva.

Daca iti faci un calculator nou iti recomand sa treci direct pe DDR5. Cea mai accesibila optiune mi se pare Intel, dar nu si cea mai buna. Prefer in continuare AMD-ul fiind mai stabil si mai usor de lucrat cu el. Este fix parerea mea dupa ce am lucrat si cu AMD si cu Intel.

Asadar, o platforma noua cu DDR5 inseamna sa ai o placa de baza compatibila si un procesor la fel de compatibil. Intel a oferit suport DDR5 inca de la generatia 12 cand si eu am decis sa renunt la AMD si sa trec pe o platforma complet noua.

Daca sistemul tau va fi unul simplu atunci iti recomand:

Nu luam in calcul carcasa, SSD, placa video. Vorbim strict de platforma generala adica CPU + MB + RAM.

O varianta excelenta pentru gaming si care sa coste o avere este urmatoarea:

Procesorul aceasta il am si eu si va garantez ca duce orice joc. Nu va trebuie seria 13 sau 14 pentru asta decat daca aveti bani de aruncat. Este foarte bun acest procesor si are un pret excelent. Ce mai puteti face este sa adaugati mai mult RAM daca va ajuta.

Ca idee, uite si o configuratie foarte actuala cu generatia 14:

Este un sistem actual care impreuna cu o placa video noua o sa ruleze orice joc la detalii grafice avansate multi ani de acum inainte. Si chiar daca nu vorbim despre gaming si faci randari 3D sau alte lucruri complicate, sistemul asta o sa te tina mult si bine.

Asta daca vreti si cu AMD.

Voiam doar sa va arat ca platformele DDR5 nu mai sunt scumpe. Uite si o configuratie completa cu carcasa, sursa, SSD si placa video. Este o configuratie pe gustul meu, deci sunt subiectiv.

sau cu Intel

Click AICI sa vezi whislist-ul complet pentru Intel si AICI pentru AMD.

Nu este deloc scump tinand cont ca un iPhone sau un S23 Ultra este mai scump de atat. Este un calculator modern, performant si rational. Nu am pus componente scumpe doar de dragul lor. Nu am pus RAMI scumpi doar ca scrie pe ei X brand. Am ales fix ce este nevoie, ce stiu ca este bun si fiabil. Fitele se platesc, dar nu sunt bune.

Sigur, fiecare poate sa-si aleaga ce carcasa vrea. Puteti pune un SSD mai mare sau o sursa mai puternica sau de la un brand mai serios. Lucrurile astea se pot schimba dupa preferinte. Placa de baza suporta si procesoarele din seria 14, deci un upgrade se poate face in viitor.

Ce parere aveti? Merita un sistem DDR5 daca il faceti de la zero? Eu spun ca da.