Prezentare carcasă Fractal Design Era ITX

Din dorința de a atrage simpatia cât mai multor categorii de utilizatorii, în ultimii ani de zile suedezii de la Fractal Design și-au reîmprospătat constant portofoliul de produse. Singura categorie ignorată a fost cea a carcaselor mini-ITX, care nu a mai primit niciun nou membru de la lansarea lui Nano S din 2016. Carcasele ultra compacte au explodat însă în popularitate în ultima perioadă, așa că că producătorul suedez a venit cu un răspuns pentru acest segment de piață în urma cu câteva săptămâni.

Noua carcasă de la Fractal Design poartă denumirea de Era ITX și își propune să elimine mare parte din restricțiile pe care le întâlnim atunci când realizăm un sistem mini-ITX. Este realizată în colaborare cu Intel și are o construcție din aluminiu, completată prin elemente de lemn sau sticlă securizată pentru un plus de eleganță. Are un volum de doar 16 litri și, printre altelte, se laudă cu suportul pentru plăci grafice dual slot, soluții de răcire all-in-one cu radiatoare de până la 240 mm și până la patru unități de stocare. Pe lângă sursele SFX și SFX-L, obligatorii în majoritatea carcaselor mini-ITX, Era ITX suportă și surse ATX, facilitând astfel tranziția ușoară a utilizatorilor la un sistem compact. Pentru airflow carcasa merge pe un design de tip „chimney”, admisia fiind jos, iar aerul cald fiind eliminat pe sus.

Este disponibilă în cinci SKU-uri, trei cu panou superior din sticlă securizată (Cobalt, Carbon și Gold) și două cu panou din finisaj din lemn (Silver – White Oak și Titanium Gray – Walnut), toate cu același preț recomandat – 164.99 Euro, adică în jur de 800 Lei.

Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) 325 x 166 x 310 mm Plăci de bază suportate ITX Surse suportate ATX, SFX-L, SFX Bay-uri pentru unități 2.5″ cu sursă SFX: 4 x SSD 2.5″ sau 2 x SSD 2.5″ + 1 x HDD 3.5″; cu sursă ATX: 2 x SSD 2.5″ Bay-uri pentru unități de 3.5″ cu sursă SFX: 2 x HDD 3.5″ sau 1 x HDD 3.5″ + 2 x SSD 2.5″; cu sursă ATX: 1 x HDD 3.5″ I/O 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, combo jack 3.5 mm Sloturi de expansiune 2 Lungime maximă placă video 295 mm sau 210/190 mm, în funcție de poziționarea sursei Înălțime maximă cooler procesor 120 mm; 70 mm cu HDD de 3.5″ montat pe bracket-ul lateral Sloturi ventilatoare 1 x 80 mm în spate (1 x SSR3 80 mm preinstalat), 2 x 140 mm în podea (incompatibil cu placă grafică instalată), 2 x 120 mm în tavan Suport radiatoare În tavan, 120/240 mm sau 2 x 120 mm (lățime de maxim 125 mm, grosime de maxim 67 mm), poate varia în funcție de poziționarea și înălțimea sursei Greutate netă Carbon/Cobalt/Gold 3.97 kg, Titanium Gray 4.09 kg, Silver 4.167 kg

Ambalaj și accesorii

Ambalajul este solid și are protecție adecvată la interior, iar accesoriile sosesc într-o cutie dedicată și sunt foarte bine organizate. Pe lângă șuruburi, distanțiere și coliere din plastic mai primim și două panouri pentru latura superioară: unul metalic perforat, optimizat pentru airflow și unul fără perforații, cu finisaj din lemn sau sticlă securizată, în funcție de varianta de culoare aleasă. De asemenea, este inclus și un manual de instalare în limba engleză, bine redactat și cu ilustrații sugestive.

Exterior

E greu să-ți dai seama din fotografie, dar Era ITX este o carcasă extrem de compactă chiar și pentru standardul ITX, având un volum de doar 16 litri. Măsoară doar 325 mm lungime, 166 lățime și 310 mm înălțime și cântărește în jur 4 kg. Design-ul se abate de la cel specific Fractal Design și merge pe forme mai îndrăznețe, iregulate, păstrând în același timp un aspect elegant de produs solid și cu mare atenție la detalii. Din păcate, sau din fericire pentru unii, nu avem un panou lateral din sticlă securizată și nici elemente de iluminare RGB, aspectul sobru și funcționalitatea rămânând în continuare principalele priorități ale producătorului suedez.

De abia ce trecem în partea din spate observăm câteva detalii care dau de gol dimensiunile ultra compacte ale carcasei. Sunt prezente două sloturi de expansiune, iar ventilatorul preinstalat în spate este unul micuț, de doar 80 mm. Un alt detaliu interesant ce iese la iveală este poziționarea sloturilor de expansiune exact ca pe carcasele ATX, astfel că placa video nu are nevoie de riser și se introduce direct în placa de bază.

Pentru latura superioară ne alegem, după cum vă spuneam și mai sus, cu două panouri. Unul fără perforații, cu finisaj din lemn în cazul variantelor de culoare Silver – White Oak și Titanium – Gray Walnut, și unul metalic perforat. Primul are avantajul unui aspect mai plăcut și al unui nivel de zgomot redus, în timp ce celălalt asigură o ventilație mai bună și, implicit, temperaturi mai mici.

Ambele beneficiază de prinderea cu magneți în șase puncte, mențin un contact ferm și se detașează extrem de ușor. Pentru versiunile de culoare Cobalt, Carbon și Gold panoul fără perforații vine cu un finisaj din sticlă securizată opacă.

Dedesubt găsim un filtru de praf tot cu prindere magnetică. Nu are inserții de care să trageți, prin urmare îl puteți desprinde doar după ce detașați unul dintre panourile laterale. Filtrul este realizat din nailon și, din spuselor producătorului, este mult mai permisiv pe partea de airflow față de filtrele din policarbonat.

Elementele de conectică sunt amplasate discret în zona inferioară a panoului frontal. Avem butonul de power cu LED-ul aferent, un port USB 3.1 Gen2 Type-C (10 Gbps și încărcare rapidă), două porturi USB 3.0 și un combo jack de 3.5 mm. În stilul caracteristic Fractal Design, calitatea la nivel de I/O este excelentă, conectorii având un contact ferm și fiind perfect aliniați cu decupajele din panoul metalic.

La baza carcasei găsim cele patru piciorușe de susținere cauciucate. Fantele de aerisire sunt situate pe părțile laterale, însă par a fi un pic cam prea înguste pentru o ventilație adecvată. Din punctul meu de vedere, lipsa perforațiilor sau a unei structuri mesh la baza reprezintă o oportunitate ratată de producător, mai ales în contextul în care s-a mers pe un sistem de aerisire bazat pe convecție, fără ventilație activă prin partea din față. Mă gândesc că o astfel de implementare ar fi adăugat câțiva milimetri în plus la înălțime, însă ar fi adus beneficii considerabile asupra temperaturilor și a nivelului de zgomot.

Interior

Panourile laterale sunt realizate din aluminiu anodizat și beneficiază de fixare toolless și de filtre de praf din nailon detașabile. Partea mai puțin bună e că nu avem elemente de antifonare ca pe modelele din seria Define, însă panourile sunt suficient de groase, iar asta ar trebui să compenseze într-o oarecare măsură vibrațiile provenite de la ventilatoare și HDD-uri.

Prin detașarea panoului din lateral stânga ne este dezvăluit interiorul carcasei, un pic cam întortocheat la prima vedere, însă oarecum de așteptat pentru formatul ITX.

Șasiul interior este realizat din oțel relativ gros și poate acomoda, desigur, doar plăci de bază în format mini-ITX. Bracket-ul lateral pentru unități de stocare vine preinstalat și este susținut de patru șuruburi.

Pe acesta pot fi montate până la două unități de 2.5″ sau o unitate de 3.5″, însă cu unele limitări legate de dimensiunile sistemului de răcire. Dacă utilizați un sistem de răcire pe aer, înălțimea acestuia nu poate depăși 120 mm, iar dacă montați o unitate de 3.5″, înălțimea maximă recomandată de producător este de 70 mm. Prin urmare, nu aveți de ales decât să utilizați un sistem de răcire low profile sau un cooler all-in-one.

Panoul din lateral dreapta este și el detașabil, însă nu pentru a facilita cine știe ce cable management, ci mai mult pentru a permite accesul la sistemul de prindere pentru cooler, la slotul M.2 de pe placa de bază și la șuruburile cadrului pentru sursă. Spațiul dintre panoul interior și cel exterior este extrem de îngust și nu lasă prea mult loc pentru organizarea cablurilor. Și că tot am adus în vorbă cable management-ul, v-aș recomanda pe cât posibil să utilizați o sursă modulară cu cabluri cât mai scurte.

Motivul: nu prea aveți cum să aranjați discret cablurile, iar singurul punct de ancorare cu velcro strap este pe partea cealaltă, în zona inferioară. Cablurile lungi și groase sunt extrem de greu de organizat într-un build mini-ITX ultra compact. Estetica contează mai puțin, pentru că oricum nu avem panouri laterale transparente. Ce ar trebui să vă preocupe e airflow-ul, să nu cumva să obstrucționați decupajele pentru aerisire și așa puține la număr.

Producătorul suedez a optimizat la maxim spațiul disponibil la interior, astfel că avem un sistem ingenios de instalare a sursei, poziționat în partea frontală a carcasei. Acesta beneficiază de un prelungitor din partea din spate și este modular, în sensul că poate acomoda surse SFX, SFX-L și, atenție, ATX, cu lungime de până la 200 mm, plus două unități de stocare de 2.5″ sau o unitate de 3.5″.

În funcție de lungimea sursei, cadrul poate fi mutat mai jos sau mai sus pentru a nu se suprapune cu radiatorul sau cu placa video. Cât despre numărul maxim de unități suportate, dacă utilizați o sursă SFX, în carcasă pot fi instalate în total până la patru unități de stocare de 2.5″, până la două unități de 2.5″ + o unitate de 3.5″ sau până la două unități de 3.5″. La nevoie, bay-ul pentru unitățile de stocare ce vine în completarea bracket-ului pentru sursă poate fi dezinstalat pentru a economisi spațiu. Important de reținut e că în cazul utilizării unei surse ATX sunteți limitat la doar două unități de 2.5″ sau la o unitate de 3.5″ fixate pe bracket-ul lateral.

Carcasa poate acomoda plăci grafice dual slot cu lungime de până la 295 mm și grosime de până la 47 mm, însă în cazul surselor SFX și ATX montate în partea inferioară lungimea maximă a plăcii video nu poate depăsi 210, respectiv 190 mm. Cu toate acestea, lungimea maximă admisă n-ar trebui să reprezinte o problemă, dacă asta vă îngrijorează. Există suficiente implementări de plăci grafice, chiar și unele dual fan, care se încadrează perfect în aceste limite. Problema e ventilația. Vedeți voi, din dorința de a realiza o construcție cât mai compactă și minimalistă, Fractal Design a fost nevoit să facă unele concesii în ceea ce privește airflow-ul. Producătorul a inclus două mount-uri de 140 mm pentru ventilatoare în podea, doar că acestea se suprapun cu cel de-al doilea slot de expansiune. De asemenea, fantele de aerisire de la bază sunt, după cum vă spuneam, destul de înguste, iar asta atrage după sine o ventilație nu tocmai grozavă la nivelul plăcii video. Din acest motiv consider că Era ITX este o carcasă potrivită mai mult pentru HTPC-uri și sisteme de gaming casual, cu placă video integrată sau dedicată cu răcire blower (turbină). Acestea fiind spuse, nu vă așteptați să instalați un RTX 2080 Ti și să obțineți temperaturi și performanțe acustice prea grozave.

În tavanul carcasei putem pune până la două ventilatoare de 120 mm, două radiatoare de 120 mm sau un radiator de 240 mm. Da, în mod surprinzător, avem suport și pentru componente de water cooling, însă cu unele restricții, evidențiate în tabelul de mai jos. De menționat ar mai fi că rama de sus poate fi scoasă pentru a permite o instalare mai ușoară a radiatoarelor.

În cazul în care optați pentru o sursă de alimentare SFX aflați că nu vă veți lovi de prea multe limitări în acest sens. Puteți monta radiatoare de 240 mm cu grosime de până la 38 mm, concomitent cu o placă grafică cu lungime de peste 210 mm. Situația se schimbă însă în cazul standardelor SFX-L și ATX, unde apar unele restricții în funcție de lungimea plăcii video și a sursei.

De exemplu, cu o sursă ATX cu lungime de 140 mm nu veți putea instala radiatoare de 240 mm dacă placa grafică are o lungime mai mare de 190 mm. Țineți cont însă că nimic nu e standard în cazul sistemelor mini-ITX și că, în general, nu prea merg estimările „după ureche”. Trebuie să vă asigurați că placa video, sursa și componentele sistemelor de răcire se încadrează în limitele specificate de producător. Cu excepția unor perforații pe care le puteți face la bază pentru a îmbunătăți ventilația, carcasa nu lasă prea mult loc pentru modding.

În partea din spate avem un slot de 80 mm pe care este preinstalat un ventilator Silent Series R3 80 mm. Acesta are o viteză de rotație de până la 1600 RPM, airflow de 20.2 CFM și presiune statică de 0.99 mm H2O. Contrar așteptărilor, nu este deloc gălăgios, având un nivel maxim de zgomot de doar 18.1 dBA.

Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu de manevră la instalarea plăcii video sau a altor componente, puteți scoate temporar blocul I/O din față cu toate cablurile aferente. Și dacă tot am ajuns să discutăm despre partea din față, lipsa unor perforații și a unui slot pentru ventilator e un alt dezavantaj la capitolul ventilație. Pe de altă parte, înțeleg conceptul de design al producătorului, cu aspect cât mai simplu și airflow de tip „chimney”, adică prin convecție. Numai că, după cum am menționat anterior, un astfel de design nu se împacă tocmai bine cu o placă video high-end.

În ceea ce privește conectica, carcasa dispune de conectorii standard pentru butonul și LED-ul de power, porturi USB 3.0, audio jack și USB 3.1 Gen 2 Type-C pe care îl găsiți în mare parte doar pe plăcile de bază din zona high-end. Cablurile sunt însă parcă prea lungi și groase, iar asta duce la alte bătăi de cap la capitolul cable management.

Concluzie

Fractal Design Era ITX este una dintre cele atractive carcase ITX de pe piață, oferind o construcție extrem de compactă cu volum de doar 16 litri și compatibilitate extinsă cu o largă varietate de componente hardware. În ciuda faptului că nu dispune de un panou lateral din sticlă securizată și nici de elemente de iluminare RGB, carcasa se mai remarcă și prin design-ul solid și atrăgător, potrivit atât pentru utilizarea la birou, cât și în sufragerie. E de apreciat și că avem suport pentru surse ATX, dar și pentru sisteme de răcire all-in-one de 240 mm și multe unități de stocare, spațiul interior fiind optimizat la maxim. Practic, dacă aveți deja o placă video cât de cât compactă puteți migra la un build în ITX doar prin schimbarea plăcii de bază și, după caz, a soluției de răcire pentru procesor.

Principala mea nemulțumire este legată de airflow. Sunt multe oportunități ratate la acest capitol, însă cel mai mult mă supără lipsa perforațiilor de la bază. O placă video de top, mai ales una cu design open air, va fi mai mult ca sigur „sufocată”, iar asta va duce la temperaturi mari, thermal throttling și un nivel de zgomot supărător de mare. Dacă tot ni se oferă alternativa unui panou mesh pentru partea de sus, nu ar fi fost logic ca și baza carcasei, pe unde se face admisia, să beneficieze de același tratament? Cum spuneam și mai sus, acesta este principalul motiv pentru care consider că Fractal Design Era ITX nu este chiar cea mai potrivită alegere pentru un sistem de gaming cu performanțe de top. Se potrivește de minune pentru un HTPC sau un sistem de gaming casual, însă pentru hardware high-end avem multe alternative care, deși nu vin într-un design la fel de atrăgător, pun un mai mare accent pe ventilație. O soluție pentru îmbunătățirea ventilației pe Era ITX ar fi perforarea panoului de la bază cu un burghiu de 15 – 20 mm și folosirea unor piciorușe mai înalte. Și cred că asta am să și fac pentru un build viitor. Motivul pentru care nu v-am prezentat un build complet și rezultate concrete pentru temperaturi este că n-am avut la dispoziție o placă video dual slot care să se încadreze în limitele admise, însă sper să revin cu detalii și un build complet cât de curând.

Carcasa are un preț recomandat de 164.99 Euro (aprox. 800 Lei) pentru toate variantele de culoare. Nu este listată încă la magazinele de profil din România, iar la retailerii din Uniunea Europeană nu mai este pe stoc, cel mai probabil din cauza crizei globale cu care ne confruntăm în acest moment. Nu am încă informații cu privire la disponibilitatea acesteia în perioada următoare, însă am să actualizez articolul de îndată ce voi primi noutăți din partea producătorului.

Pro:

Design ultra compact și atrăgător

Suport pentru surse ATX

Suport pentru plăci video cu lungime de până la 295 mm

Suport pentru radiatoare de 240 mm

Multe bay-uri pentru unități de stocare

Multe variante de culoare

Contra: