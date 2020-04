STS activează localizarea AML pentru 112

În sfârșit, STS a activat AML (Advanced Mobile Location) pentru apelurile la 112 făcute de pe un smartphone.

Așadar, acum orice apel la numărul de urgență 112, de pe un smartphone, va fi localizat mult mai repede și mai precis.

Funcția este disponibilă în Romania pentru toți operatorii de telefonie mobilă și pentru telefoanele cu Android sau iOS. Pe Android localizarea se face și la transmiterea unui SMS de urgență la numărul 113, nu doar pentru apelurile la 112, cum se întamplă pe iOS.

„La acest moment, AML funcționează în toată țara, iar când cetățenii sună la 112, operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție au la dispoziție coordonatele geografice cu o acuratețe mult mai mare. Am realizat teste, am analizat diverse scenarii tehnico-operaționale și am integrat toate configurațiile necesare, astfel încât această tehnologie să vină cât mai mult în sprijinul apelantului. Totodată, a fost nevoie de actualizarea legislației pentru implementarea acestei tehnologii. Noi continuăm demersurile pentru modernizarea Sistemului 112 printr-un proiect finanțat din fonduri europene pe care ne dorim să îl finalizăm în 2021.”, a declarat general-maior ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului STS.